Bernabé, sobre el adelanto electoral: "La política de verdad va de escuchar"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios a su llegada a la conferencia internacional ‘De la crisis a la recuperación: Fortaleciendo la resiliencia regional ante los desastres’, en CaixaForum Valencia¡¡ - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha valorado, ante la convocatoria de elecciones generales anticipadas, que "es el momento de apelar a la política de verdad y la política de verdad va a de escuchar y de hacer que pasen las cosas".

Así lo ha expresado antes de participar en la conferencia internacional 'De la crisis a la recuperación: Fortaleciendo la resiliencia regional ante los desastres', organizada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la OCDE.

Pilar Bernabé ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha hecho "con una gran valentía" es "exactamente eso, escuchar lo que está pidiendo una gran mayoría de la ciudadanía".

En ese sentido, ha sostenido que "esa gran mayoría de la ciudadanía" reclamando el acceso a la vivienda y que el Gobierno debe "hacer que pase, y que pase también asegurándolo con los votos".

La delegada ha destacado como ejemplo de "política que es útil" la aprobación en el Consejo de Ministros de los decretos de medidas en materia de vivienda. "Por lo tanto, vamos a un momento en el que tenemos que pensar de verdad en esa política que es útil", ha remarcado.

En la misma línea, ha apuntado que en las elecciones del 29 de noviembre se decidirá "si queremos derechos o negocio, si queremos democracia o crispación, si queremos propuestas o insultos".

Bernabé ha contrapuesto la "pretensión" de Sánchez de "seguir avanzando en derechos", a las declaraciones del "resto de líderes de las otras fuerzas políticas", como el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "haciendo lo de siempre, 'lo peor es el sanchismo' y ya está, sin ninguna propuesta, sin ningún proyecto".

También ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hable de "pucherazos" y ponga "en cuestión nuestros procedimientos democráticos". "Y por supuesto escuchamos a (el líder de Vox) Abascal diciendo cosas tan increíbles como que 'ya está bien de revalorizar las pensiones'", ha agregado.

"Por eso, estas elecciones van de ejercer el mayor de nuestros derechos y de lo que nos hace realmente a todas y a todos iguales, que es el voto. Y el voto sobre todo para esa política útil, la política que escucha y que hace que lo que ha escuchado pase y suceda", ha concluido.