Bernabé afea a Catalá que no haya hablado con la acampada de docentes para garantizar el Corpus

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (c), en una atención a medios - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reprochado a la alcaldesa de València, Mª José Catalá, que no haya "hablado" y "dialogado" con la acampada de docentes que desde el lunes está instalada en la Plaza de la Virgen, en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria, para poder desarrollar los actos del Corpus durante este fin de semana.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre si Delegación ha mediado en esta situación y sobre las críticas de Catalá hacia ella de no haber asumido sus competencias relacionadas con la Policía Nacional.

A última hora de este martes, tras una reunión entre Catalá y la asociación Amics del Corpus, se acordó trabajar en "un plan B" ante la celebración este fin de semana de la 'festa grossa' de la ciudad y la acampada de docentes en la plaza de la Virgen. Por su parte, la organización de la acampada decidió trasladarse a otro punto de la Plaza para no interferir en los actos del Corpus

"Yo tengo como máxima atender a mi principal obligación, que es proteger a las personas, garantizar la seguridad de las personas, de todas las personas. Yo no distingo entre manifestantes y vecinos que me caen mejor o peor. Yo le recuerdo a la señora Catalá que no es la alcaldesa de una fiesta, es la alcaldesa de todas las personas que habitan en esta ciudad", ha recalcado Bernabé.

La también líder del PSPV en València ha subrayado que "las personas que están en la plaza son los profesores de nuestros hijos e hijas". "Si ella considera que no tiene que ejercer su responsabilidad política de hablar con las personas que cada día enseñan a nuestros hijos y a nuestras hijas, allá ella", ha lanzado sobre Catalá (PP).

Dicho esto, ha instado a la primera edil a que en 2027, "cuando se presente a las elecciones, que explique cuál es su programa político, cuál es su actitud", que a su juicio, "ya todo el mundo la ve". Por contra, ha insistido en que ella se dedica "a trabajar cada día por garantizar la seguridad y proteger a la ciudadanía".

"Todo lo demás son historias que ella verá lo que hace, ella verá lo que dice; ella es la que sale a explicar una carta que mandó y la que tiene que justificarse de lo que a mi modo de ver, nunca debieron pedir en esas circunstancias", ha añadido en alusión a la carta que remitió el lunes Policía Local a Delegación para reclamar "la adopción de las medidas oportunas y la intervención que proceda con la mayor celeridad posible" ante los actos previstos de la fiesta.

"NO SOY LA GOBERNADORA CIVIL DE SUS TIEMPOS AÑORADOS"

Bernabé ha hecho hincapié en que ella es la delegada "de un Gobierno progresista". "Yo no soy la gobernadora civil de sus tiempos añorados -ha enfatizado dirigiéndose a Catalá-. Yo soy la delegada de un Gobierno que sabe y que entiende que la política se ejerce hablando, dialogando y trabajando sin parar. Como estoy haciendo, como voy a seguir haciendo y como he hecho siempre, no sé hacerlo de otra manera".

Y ha abundado: "Seguiremos trabajando para garantizar la convivencia y la seguridad y para cumplir con nuestras obligaciones constitucionales, las de la Policía Nacional, que se rige por leyes constitucionales". "Leyes constitucionales. se lo vuelvo a repetir por si acaso se despista", ha lanzado dirigiéndose de nuevo a la alcaldesa.

Cuestionada por si ha hablado personalmente con los docentes que están en la plaza, Bernabé ha contestado: ""Yo no entiendo la política de otra manera. Hay que hablar con todo el mundo". Además, se ha preguntado si "la señora Catalá habla con los profesores de sus hijos", algo que en su opinión es "un ejercicio sano y razonable, y, desde luego, cuando tienes una responsabilidad política, sin duda".

"Por lo tanto, yo hasta aquí creo que no hay mucha más polémica -ha esgrimido-. Hay un evento que organiza el Ayuntamiento de València y que se va a trabajar para que sea compatible con una circunstancia que ha provocado el Partido Popular en Generalitat Valenciana, también por no dialogar", en alusión a la huelga docente.

QUE LLORCA "TOME EJEMPLO"

Al respecto, ha vuelto a exigir al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "tome ejemplo" y se siente a dialogar con los profesores en huelga, ya que ha denunciado que la Comunitat Valenciana afronta "una situación muy complicada por culpa de un gobierno que es incapaz de solucionar un problema que se le viene enquistando desde hace cuatro semanas".

La dirigente socialista también ha criticado que, durante esta semana, "ni la consellera ni el secretario autonómico" de Educación, Carmen Ortí y Daniel McEvoy, "se han sentado a hablar con los sindicatos de profesores", mientras "lo del presidente es ciencia ficción", ha dicho sobre Llorca.

Ha acusado al Consell de "sumir a la Comunitat Valenciana en una situación muy compleja" en materia de "seguridad y de orden público". "Ellos generan el problema. Nosotros intentaremos solucionarlo con diálogo y, sobre todo, con la Constitución", ha rematado.