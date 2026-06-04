Bernabé afirma que el expediente al policía que empujó a una docente sigue su curso y reitera que “nunca debió pasar”

Denuncian la "brutal agresión" de un policía a una manifestante por la educación pública en València - TELEGRAM CCOO

VALÈNCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que sigue su curso el expediente disciplinario al agente de Policía Nacional que el pasado domingo empujó a una docente durante una concentración a las puertas de la Conselleria de Educación.

“Es un hecho que, ya lo dije y vuelvo a reiterarlo, nunca debió pasar. Solo quiero solidarizarme con la mujer que fue afectada y con toda su familia”, ha manifestado a preguntas de los periodistas en Delegación de Gobierno tras un minuto de silencio por el crimen machista de Callosa de Segura (Alicante).

Según ha indicado, el expediente se abrió el lunes a primera hora de la mañana y se tramitará “como todos los procedimientos judiciales que se inician, subyugado al procedimiento judicial que esté en marcha y que se habrá iniciado por la denuncia de la mujer que se vio implicada en ese hecho”.

La Policía Nacional inició el lunes el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente implicado en el empujón a una docente que participó el domingo en una protesta por la educación pública en València y que cayó al suelo. La mujer afectada presentó una denuncia por estos hechos.

El domingo, sindicatos docentes denunciaron públicamente esta "brutal agresión", que fue captada en un vídeo y tuvo lugar mientras la mujer participaba en una concentración en los alrededores de la Conselleria, donde se celebraba una nueva reunión para intentar desbloquear la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana que afronta ya su cuarta semana.