Bernabé agradece a Puente su "transparencia" tras Adamuz y subraya que es "momento de dar respuestas"

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno y secretaria general del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha agradecido al ministro de Transportes, Óscar Puente, "el esfuerzo y el trabajo de transparencia" que ha realizado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se saldó con 45 víctimas mortales.

En estos términos se ha manifestado Pilar Bernabé, este sábado, a preguntas de los medios de comunicación. La líder de los socialistas en la ciudad de València ha hecho hincapié en que el Ejecutivo "está al lado de las familias de las víctimas" para poder darles "las mejores, certeras y rigurosas respuestas".

"El ejercicio de responsabilidad y de transparencia que está haciendo el Gobierno de España, tanto el ministro --Óscar Puente-- como el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha pedido comparecer también en el Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones, es un ejercicio de transparencia y de responsabilidad", ha enfatizado.

En este punto, ha manifestado que también es un ejercicio de "presencialidad desde el primer minuto de estar pendientes, de estar atentos y de la coordinación de todas las administraciones en un momento tan crítico como fue el de atender la emergencia". "Yo he vivido una terrible tragedia en mi comunidad --dana de octubre de 2024-- y creo que la colaboración entre administraciones es fundamental. Y es fundamental que esa colaboración se mantenga y que no llegue la tentación de romperla", ha remarcado.

"MOMENTO DE DAR RESPUESTAS"

Pilar Bernabé ha recalado que "es el momento de atender a las víctimas, darles certezas y darles respuestas", lo que, según ha dicho, "está haciendo el Gobierno". "Estamos trabajando para dar toda la información y, por supuesto, para que todas las investigaciones estén", ha apostillado.

Asimismo, ha subrayado que "no hay nada que aleje más a la ciudadanía de quienes tienen que establecer la responsabilidad política que el fango, la refriega y la confrontación, y eso no beneficia a quienes necesitan las respuestas y a quienes necesitan la ayuda y la asistencia de gobiernos responsables".

"Yo he sufrido también refriega y fango en una tragedia y en una catástrofe como fue la dana y creo que no beneficia a la ciudadanía. En el momento en el que se dan pasos para romper ese equilibrio se rompe la confianza de la ciudadanía en la política y la política es muy importante. Jugar a la antipolítica solo genera desorden y ya tenemos bastante desorden mundial", ha zanjado.