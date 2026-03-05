Bernabé asegura la coordinación entre Gobierno, embajadas y Generalitat para asistir a los valencianos en Oriente Medio

Archivo - La la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado este jueves la "coordinación" entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas y la Generalitat Valenciana para atender a los valencianos que se encuentran en los países afectados por el conflicto en Oriente Medio.

La delegada ha destacado que "las embajadas están llamando a las personas de las que están teniendo contacto y que están en los diferentes países para mantener esa coordinación y poder intentar ayudarlos en la medida de lo posible".

"El trabajo que el Ministerio Exteriores con las embajadas está coordinado y es total y continuaremos trabajando y demandando también la coordinación", ha indicado en declaraciones a los medios tras una visita al EQUIPO@ de la Guardia Civil.

Bernabé ha señalado que no dispone de la cifra exacta de valencianos atrapados en la zona de conflicto pero ha insistido en que se está contactando con "todos ellos". "Esto se aborda de una manera global, como país, con todos los expatriados españoles que están en todos estos países, o bien también por turismo o por cualquier circunstancia que estén", y ha subrayado que "hay una coordinación permanente entre los territorios y el ministerio".

Bernabé ha explicado que, como delegada del Gobierno, mantiene contacto directo con la Generalitat y se ha establecido un "canal de comunicación" con la adminstración autonómica por los casos que puedan conocer de valencianos en cualquiera de los países afectados por el conflicto. Así, ha agradecido "la buena predisposición de la Generalitat".