Bernabé asegura que la denuncia contra el subdelegado en Valencia es "claramente una cuestión política"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que la denuncia de un particular contra el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, es "una cuestión claramente política", al tiempo que ha lamentado la "máquina del fango" que, a su juicio, se ha puesto en marcha en torno a este asunto.

Bernabé se ha pronunciado de esta forma, en declaraciones a los medios este jueves tras visitar al EQUIPO@ de la Guardia Civil, después de que la Fiscalía Provincial de Valencia haya aclarado este jueves que la denuncia interpuesta por un particular contra el subdelegado del Gobierno en Valencia por presuntas irregularidades en su promoción interna como funcionario está "pendiente de estudio" para su eventual admisión.

La delegada ha afirmado que el Ayuntamiento de Canet de Berenguer (Valencia) "ha dado también ya las explicaciones oportunas" sobre la promoción interna del subdelegado.

La delegada del Gobierno ha argumentado que "el proceso de oposición del subdelegado fue en el año 2022" y ha cuestionado la "casualidad" que supone que en 2026 "aparece una denuncia de un particular en la Fiscalía". A su juicio, "probablemente es porque es el subdelegado de Pilar Bernabé".

"Esto ya lo venimos viendo desde hace bastantes meses. Estoy convencida de que es una más de todas las que permanentemente están intentando salir y querrán seguir intentando sacar", ha agregado, antes de indicar que la Fiscalía "hará su trabajo, como no puede ser de otra manera".

"PROCEDIMIENTO IMPLECABLE"

Además, Bernabé ha asegurado que el nombramiento del subdelegado por parte del Gobierno fue "un procedimiento clarísimo, impecable" en el que José Rodríguez Jurado cumplía "con todos los requisitos necesarios".

Bernabé ha afirmado que "la máquina del fango, cuando se pone en marcha, tiene un modus operandi que es prácticamente calcado en todos los procesos". "Sale un titular en un pseudomedio falso, como es el que vimos hace dos días de que la Fiscalía abría diligencias, y a partir de ahí, todos son declaraciones y grandes declaraciones, rasgándose las vestiduras de unos y de otros que nunca se preocupan por lo que realmente le preocupa a los valencianos", ha manifestado.

En esa línea, la delegada ha afirmado que "lo que le preocupa a los valencianos es saber dónde están esas adjudicaciones en los pisos en Alicante o por qué se hacen determinadas permutas a los colegas en la ciudad de València para hacer viviendas en lugar de hacerlas de protección oficial a precios de la Administración".

Sin embargo, según Bernabé, "todas estas cuestiones al Partido Popular no le preocupan", ha aseverado. "Eso sí, cogen un titular falso de un pseudomedio para darle todo el boato y toda la importancia y toda la relevancia", ha recriminado