Bernabé a Catalá, sobre la acampada: "No se dan las circunstancias para levantar esa plaza"

Archivo - Pilar Bernabé, en imagen de archivo - EVA ERCOLANESE / PSOE - Archivo

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha trasladado este miércoles a la alcaldesa de València, María José Catalá, que "no se dan las circunstancias" para "levantar" a las personas que están acampadas en la Plaza del Ayuntamiento por la celebración de los actos del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios al ser preguntada por el requerimiento remitido este martes por el consistorio a la Delegación del Gobierno, previo a la interposición de acciones legales en el caso de que no garantice el "normal" desarrollo de los actos del 9 d'Octubre y donde expone "falta de actuación" de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de las personas en el marco de la acampada por la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento.

"Las cuestiones de seguridad y, sobre todo, cuestiones tan sensibles como las que estamos viviendo en todo el país, con movilizaciones, con una reivindicación que supone uno de los movimientos sociales más importantes que se han dado en la historia de nuestro país, requiere de mucha sensibilidad, de mucha conciencia de la responsabilidad que todo el mundo tiene, de asumir todas las responsabilidades por parte de todas las administraciones y también de todas las personas que están", ha sostenido la delegada del Gobierno, que reclama que esto debe hacerse "desde la lealtad institucional, el compromiso y la responsabilidad".

En esta línea, ha indicado que llevan "48 horas hablando y dialogando con todas las partes" y ha podido trasladar su respuesta a la alcaldesa, aunque también se la comunicará "por escrito" para que todos los equipos tengan "toda la información" y "se puedan poner a trabajar": "La realidad que tenemos hoy no es la realidad que teníamos hace una semana y, por lo tanto, esta realidad es que hoy hay una acampada con más de 300 tiendas de campaña y con centenares de personas en la plaza y no se dan las circunstancias para levantar esa plaza".

La delegada ha subrayado que en estos dos días ha visto "posicionamientos a veces de inamovilidad que no atienden a la realidad", por lo que ha pedido "parar la pelota y empezar a trabajar". "Esta es la voluntad de todas las partes, lo hemos hablado así", ha defendido, y ha asegurado que también lo ha tratado con la propia alcaldesa: "La acampada no se puede levantar, esto es algo que ya le anuncio y le informo y ya lo dije ayer".

DERECHO LEGÍTIMO

Así, ha recalcado que la propia acampada ya ha expresado su voluntad de no desocupar la plaza para el 9 d'Octubre y, por lo tanto, "no se dan las circunstancias para levantarla de otra manera que no sea por voluntad propia porque es un derecho de reunión legítimo y, además, derecho fundamental constitucional".

Por ello, ha insistido en que, a partir de ahí, "no son compatibles" algunas celebraciones que estaban previstas "en el espacio exacto donde está la acampada".

En todo caso, ha manifestado que desde la Subdelegación del Gobierno, y así se lo comunica en el escrito, junto con la Policía Nacional y la Jefatura Provincial "se ponen a disposición del Ayuntamiento para trabajar en un operativo de seguridad coordinado" entre consistorio y Policía "con todos los efectivos que sean necesarios para garantizar todas las medidas de seguridad posibles para que se puedan celebrar, de una manera coordinada, aquellas celebraciones que no interfieran en el espacio donde está la acampada".