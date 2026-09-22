Bernabé censura los "abrazos" de diputados del PP a Mazón en el Congreso y les pide respeto a las víctimas de la dana

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha censurado los "abrazos" de diputados del PP en el Congreso al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón tras su comparecencia este lunes en la comisión de investigación sobre la dana, al tiempo que ha pedido a los 'populares' que respeten a los familiares de las víctimas de la catástrofe, porque a su juicio esto es "lo mínimo que se les puede pedir".

De este modo lo ha expresado, en declaraciones a los medios este martes tras reunirse en la Delegación de Gobierno con representantes de sindicatos del ámbito educativo. En su comparecencia en el Congreso, Mazón proclamó que "el único poder que puede juzgar su responsabilidad penal ya se ha pronunciado" y le ha exonerado, por lo que evitó confrontar con los diputados.

Sobre el exdirigente valenciano, Bernabé ha manifestado: "Ya no le voy a apelar ni le voy a pedir nada porque ya ha demostrado todo lo que es y para lo que vale, pero creo que el PP necesita, y sobre todo lo necesita el pueblo valenciano, que de una vez por todas den una señal de que respetan a las personas que perdieron a sus familiares", que se han sentido "absolutamente abandonadas, señaladas y perseguidas por el gobierno del Partido Popular con Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat".

Dicho esto, ha reivindicado la necesidad de que "todos los valencianos y las valencianas" puedan "volver a confiar en las instituciones", aunque ha advertido de que esto no podrá ser así "mientras Mazón esté en Les Corts Valencianes" y mientras "el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza y con el 'president' --Juanfran-- Pérez Llorca, dejando que esta situación siga así".

La representante del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana ha criticado "los abrazos" y de Mazón y su postura de "no querer comparecer, aferrándose además a cuestiones que son incluso anteriores de que hayamos sabido más cosas, de que hayamos sabido que aquí la única preocupación del PP todo el tiempo era controlar el relato, que --el expresidente valenciano-- saliera guapo en la foto, que liderara la comunicación y que, a ser posible, le echara de todo la culpa al Gobierno de España".

"¿Le recuerda esto a algo?", ha preguntado Bernabé, que ha respondido que esta es precisamente la actitud del PP "cuando pasan crisis serias, donde hace falta por encima de todo que haya lealtad institucional, colaboración y que se trabaje de forma coordinada y leal por el bien de la ciudadanía". "Eso que esperábamos en la dana hoy también lo vemos en Ceuta", ha zanjado.