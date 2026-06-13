Bernabé se compromete con los vecinos de la Roqueta a recuperar los proyectos urbanísticos que reclaman

La secretaria general del PSPV en València, Pilar Bernabé, en su visita al barrio de la Roqueta - PSPV

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV en València, Pilar Bernabé, se ha comprometido con los vecinos y vecinas de la Roqueta a "asumir los proyectos de recuperación de espacio peatonal y creación de zonas verdes que reivindica el barrio" y que, a su juicio, el gobierno municipal liderado por María José Catalá (PP), "ha despreciado sin escuchar la voz de los vecinos".

Así lo ha remarcado Bernabé, en declaraciones a Europa Press, en su visita este sábado a las 10.30 horas al barrio de la Roqueta (València), donde ha afirmado que el "problema de 'gorrillas'" en los espacios de aparcamiento de la Roqueta "ha escalado por la dejadez de María José Catalá". "Nosotros desde el Partido Socialista sabemos que el barrio necesita una regeneración", ha apuntado.

La secretaria general de los socialistas en la ciudad de València ha justificado su visita para "comprobar el trabajo y el esfuerzo que ha hecho la Policía Nacional frente a un problema que ha ido escalando por la dejadez de quien tenía la responsabilidad de gestionar la prevención de 'gorrillas'".

En palabras de Bernabé, la alcaldesa "sigue sin dialogar con los vecinos y con las vecinas sobre el futuro del barrio", algo que, ha sostenido, "se le exigió en un pleno municipal". A su juicio, la primera edil está "delegando su responsabilidad como alcaldesa de cumplir con sus vecinos".

Bernabé ha incidido en la condición actual del barrio: "Aquí está lleno de coches, ahora también es un foco para que haya más 'gorrillas', mientras podría ser una supermanzana, un proyecto que existía en el mandato anterior". En esta línea, ha afeado a Catalá su "activismo ideológico del coche", ya que según ha dicho, "ha sacado del medio todos aquellos proyectos que tenían que ver con un gobierno de progreso".

"Hoy los vecinos y las vecinas pierden la oportunidad de tener espacios para que gane la convivencia de las personas, ya que aquí --en el cruce entre la calle Convento Jerusalén con Matemático Marzal-- podría haber una supermanzana", ha resaltado.

"AISLADA POR MALA GESTIÓN"

Para la dirigente socialista, en estos momentos la Roqueta está "aislada por la mala gestión del gobierno --municipal-- de Catalá", y ha destacado que el barrio "seguirá rodeado de coches". "Han perdido la posibilidad de hacer un bulevar cultural en la calle de Guillem de Castro, donde podría haber otro espacio de convivencia", ha comentado.

En referencia a la calle Colón, Bernabé ha indicado que podría ser "una vía donde se ganara espacio para los peatones", pero que, al contrario, "Catalá lo único que ha anunciado es que va a cambiar las baldosas". "Ese es el cambio que va a hacer, pero ni un solo metro más para los peatones, espacios verdes o refugios climáticos", ha censurado.

Bernabé también ha hecho hincapié en el Corredor Verde: "No voy a parar de repetirlo, la gran oportunidad que quiere perder esta alcaldesa para los vecinos y las vecinas de los barrios del sur de la ciudad es el Corredor Verde".

Según la secretaria general del PSPV, Catalá "hace una militancia extrema del coche": "Va a poner tres carriles para el vehículo y añadir más contaminación a la ciudad". Finalmente, ha enfatizado que la alcaldesa de València "degrada los barrios" y "hace una ciudad más inhóspita".

REDUCCIÓN DE APARCAMIENTOS CON MACETEROS

Por su parte, el presidente de la Associació Veïnal La Roqueta, Miguel Sánchez, en declaraciones a Europa Press, ha subrayado que el barrio se encuentra en una "tendencia negativa en seguridad y 'gorrillas'", todo relacionado, según su criterio, con "tratar al barrio como un aparcamiento al aire libre".

"Lo que pedimos es que se tomen medidas, como la reducción de aparcamientos con maceteros, cambiar la tipología de parking, con menos plazas naranjas y más de residentes", ha explicado.

El presidente de la asociación también ha puesto de relieve que la presencia policial en la zona es "una solución disuasoria temporal, pero en cuanto se marchen volverá el problema". "Estamos atrapados en ese bucle y no hay movimiento del Ayuntamiento en estos momentos", ha finalizado.