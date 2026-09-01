Bernabé, sobre concentraciones por Ceuta: "Se usan instituciones enmascaradas cuando en el fondo hay siglas de partido"

Archivo - Imagen de archivo de Pilar Bernabé, en una Ejecutiva Federal del PSOE - EVA ERCOLANESE / PSOE - Archivo

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este martes que la convocatoria de concentraciones para mañana por parte la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de apoyo a Ceuta, en el marco de la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma, es el "mejor ejemplo" de la utilización "de instituciones enmascaradas cuando en el fondo lo que hay son siglas de partidos políticos".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Riba-roja (Valencia), al ser preguntada por esta convocatoria que, para la delegada, se hace con el fin de "querer sacar rédito político" de una situación y sostiene que es "el mejor ejemplo" del uso de "instituciones enmascaradas cuando en el fondo lo que hay son siglas de partidos políticos. Y eso solo empeora la situación. Crispa más a la sociedad", ha advertido la también secretaria de Igualdad del PSOE.

Bernabé ha recalcado que, en los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez, la ciudadanía y España en su conjunto han sufrido "diferentes situaciones muy complicadas", entre ellas, una pandemia, guerras muy cercanas al territorio con un "éxodo de personas que venían huyendo" de Ucrania, volcanes, terremotos y una dana en la provincia de Valencia.

En esta línea, ha subrayado que la situación de Ceuta también ha sido y es "muy difícil" y ha asegurado que requiere "de lealtad institucional, de colaboración y responsabilidad de las administraciones".

"En esta comunidad, en esta provincia y en esta tierra sabemos muy bien el daño que supone querer hacer política y vender un relato sobre un hecho catastrófico como lo que pasa en Ceuta", ha indicado en alusión a la dana.

Bernabé ha afirmado tener la "sensación" de que "el autor intelectual de sacar rédito político de reescribir la historia y de hacer un relato político sobre un hecho catastrófico" es el mismo ahora con la situación de Ceuta que en la dana: "Se llama Alberto Núñez Feijóo, que le dice al presidente territorial de turno: 'tú lidera el relato de esto que es lo importante a costa de quien sea'".

"Aquí lo vivimos a costa del sufrimiento de los valencianos; vimos cómo Feijóo le dijo a Mazón --el 'expresident' de la Generalitat en ese momento-- 'lo primero es el relato, lo primero es que tú ganes esa batalla'. ¿Eso es lo que le ha dicho al presidente de la comunidad de Ceuta?", se ha preguntado la delegada del Gobierno.

Para Bernabé, lo que está sucediento en Ceuta "es un hecho grave como los que hemos vivido a lo largo de estos últimos años y requiere una respuesta contundente, coordinada y leal de todas las instituciones".

"El Gobierno de España está poniendo todo de su parte para poder atender a las personas que están en Ceuta en este momento. Pero requiere de la colaboración de todas las administraciones; necesitamos políticas de altura, de acuerdos, de consenso y yo hago ese llamamiento porque yo lo he vivido aquí, porque yo he vivido eso", ha reclamado.

En esta línea, y de nuevo con alusión a la dana, ha apuntado que ella estuvo "pegada al presidente de la comunidad autónoma de la Generalitat Valenciana trabajando codo con codo hasta el día que su jefe le dijo 'ya, ahora cambia el relato hagamos política de esto' y fue nefasto". Por lo tanto, ha pedido al PP que "aparten la política y, si no son capaces de hacerlo, apártense y dejen trabajar".