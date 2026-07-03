Bernabé condena los asesinatos de Lourdes y su hija en Alicante y reclama unidad contra la violencia machista

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha condenado el asesinato de Lourdes, de 51 años, y de una de las hijas de esta víctima, de 20, al parecer perpetrado este jueves por un hombre de 53, pareja y padre, respectivamente, en una vivienda de la partida de La Cañada del Fenollar, en Alicante. Ante este crimen, que se investiga como posible caso de violencia de género, ha reclamado unidad social y política para perseguir el "terrorismo contra las mujeres".

En estos términos se ha expresado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Buñol (Valencia), donde ha indicado que la otra hija, de 26, a la que supuestamente el presunto autor también hirió, continúa en el hospital.

Al parecer, el acusado del crimen intentó lesionarse, e igualmente fue trasladado a un centro hospitalario. Según ha precisado Bernabé, el varón recibió el alta este jueves y ahora está en dependencias de la Guardia Civil, que está instruyendo las correspondientes diligencias y lo pondrá a disposición judicial.

La delegada ha explicado que la hija herida llamó a las autoridades alertando de que tenía sospechas de que su padre había matado a su madre, que estaba en otra planta de la vivienda, y ha apuntado que cuando agentes del instituto armado acudieron allí hallaron los cadáveres de las dos mujeres.

Así, tras recibir el 112 un aviso a las 19.40 horas del jueves, las patrullas desplazadas al lugar localizaron los cadáveres, así como a la hija de 26 y a su padre, presunto autor, con heridas graves de arma blanca. Según la Guardia Civil, no se teme por la vida de esta mujer.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha detallado que se están recabando datos sobre los asesinatos de Lourdes y de su hija, en un suceso que se investiga como un posible caso de violencia de género.

La Guardia Civil ha apuntado que no se descarta que las diligencias sean finalmente remitidas al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. No constan antecedentes en el sistema VioGén entre el presunto autor y la mujer fallecida y todos son de nacionalidad española.

VÍCTIMAS

De confirmarse estos dos casos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas por violencia machista en la Comunitat Valenciana en lo que va de año ascendería a seis. Hasta el momento, son cuatro víctimas, según ha recordado la delegada.

Ante este escenario, Bernabé ha incidido en que la violencia de género es "estructural" y que requiere de un "consenso global" y de una "lucha común" de toda la sociedad y la política, para perseguir lo que ha calificado de "terrorismo contra las mujeres".

También subrayado la importancia de que las víctimas presenten una denuncia, al tiempo que ha puesto el foco en sus entornos, que pueden desempeñar un papel fundamental al reconocer situaciones de riesgo.

La delegada del Gobierno ha señalado que en la Comunitat Valenciana hay más de 17.000 mujeres que están incluidas en el sistema VioGén y que tienen acompañamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y "se pueden sentir protegidas".