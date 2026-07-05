Bernabé confirma la llegada de una sección completa de la UME al incendio de Soneja con 50 efectivos y 17 vehículos

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en una reunión por el incendio de Soneja - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CASTELLÓ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado la llegada de una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las tareas de extinción del incendio declarado en el término de Soneja y que ha obligado a evacuar la localidad vecina de Azuébar. Se trata de 50 efectivos y 17 vehículos como medios materiales.

Así lo ha indicado Bernabé en atención a los medios en la zona, a la que se ha desplazado y mantenido una reunión en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Soneja.

"El Gobierno de España está a disposición de la Generalitat. En este momento está llegando una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias, lo que supone 50 efectivos de personal más alrededor de 17 medios materiales de vehículos. No obstante, todas aquellas necesidades que requiera la Generalitat, si es preciso poner más efectivos, pondremos más efectivos según vaya evolucionando", ha dicho y ha pedido seguir "viendo la evolución y trabajando de forma coordinada con la Diputación y con la Generalitat".

La delegada ha señalado que van a explicar a los vecinos la situación para las próximas horas pero ha recalcado que los días que llegan "son de una intensa ola de calor en la Comunidad Valenciana, especialmente en las zonas del interior, tanto en la provincia de Castellón como en la provincia de Valencia especialmente".

Por lo tanto, ha dicho, "los próximos días también van a ser claves y cruciales" y ha pedido a la ciudadanía que sea "consciente de los peligros que conlleva ciertos comportamientos, también en el campo y en el monte". "Ha llovido mucho durante este invierno y por lo tanto todas las prevenciones y todas las precauciones son pocas", ha indicado.

Según Bernabé, se está trabajando en la zona colindante a los municipios de Azuébar y Soneja y ha pedido a los vecinos "que cumplan con las indicaciones de la Guardia Civil" y que sigan la información por los canales oficiales.