VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSPV al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, ha contrapuesto la transformación urbana impulsada por el Gobierno en la ciudad de Manises, que ha permitido soterrar el tráfico y "recuperar para los vecinos un gran espacio verde y deportivo", con el proyecto de la alcaldesa de València y número uno del PP por Valencia, Mª José Catalá, para el futuro vial García Lorca, donde "pretende construir cuatro carriles para coches sobre las vías ferroviarias que se están soterrando".

Bernabé ha comparado así "dos modelos de ciudad: el que recupera espacio público para las personas y el que mantiene el protagonismo del tráfico", recoge el PSPV en un comunicado.

Durante su visita al nuevo bulevar de Manises, la también futura candidata del PSPV a la alcaldía de València ha explicado que esta actuación ha permitido transformar un espacio anteriormente ocupado por miles de vehículos en un parque con zonas deportivas y espacios de convivencia: "Hace ocho años aquí había un agujero, había miles de vehículos que pasaban, que llenaban el aire de CO2 y que hacían que las conexiones estuviesen cada vez más colapsadas".

Y ha reivindicado: "Hoy, ocho años después y gracias a la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, aquí en Manises, en este mismo espacio donde antes había miles de coches que llenaban de humo a los vecinos y a las vecinas y que separaba al municipio en dos hay un maravilloso parque, una maravillosa zona deportiva, un espacio de convivencia para mejorar la vida de la gente y su salud".

Según ha expuesto, esta intervención ha supuesto una inversión de 90 millones de euros, que asciende a 117 millones en el conjunto de las actuaciones de desdoblamiento de la N-220. Un proyecto que, además de recuperar espacio para los vecinos, ha mejorado las conexiones con los polígonos industriales y el aeropuerto. "Este es el modelo del Gobierno socialista que invierte para mejorar la vida de las personas", ha incidido.

Bernabé ha utilizado esta transformación para cuestionar el proyecto de Catalá en el bulevar Federico García Lorca, donde el soterramiento de las vías del Canal de Acceso permitirá liberar espacio en superficie. "Miren este espacio, miren este bulevar. ¿Se imaginan que ahora tuviésemos cuatro carriles de coches como pretende la candidata Catalá hacer en el bulevar Federico García Lorca de València?", ha planteado.

En esta línea, ha recordado la inversión de 600 millones de euros en el soterramiento ferroviario y ha criticado que el gobierno municipal de València (PP-Vox) pretenda aprovechar el espacio recuperado para introducir cuatro carriles de circulación en lugar de desarrollar un gran corredor verde para los vecinos y vecinas como proyectó el anterior ejecutivo progresista (Compromís-PSPV).

"Piensen en cómo nuestros hijos y nuestras hijas van a disfrutar en él, cómo nuestros jóvenes y nuestras jóvenes van a poder practicar deporte en él y piensen qué pasaría con cuatro carriles de coches aquí metidos", ha advertido, para volver a defender el nuevo parque de Manises como ejemplo de las posibilidades de transformación urbana.

Bernabé ha vuelto a reivindicar las inversiones del ejecutivo central frente a las críticas del PP: "El Gobierno de Pedro Sánchez ha seguido invirtiendo, transformando las ciudades, haciéndolas más resilientes. Esta es la diferencia del gobierno del Partido Popular y el de Pedro Sánchez, del Partido Socialista".