Bernabé contrapone el modelo del PSPV con el "motosierras" de Catalá y Ayuso, a la que llama "AliExpress de Milei"

Visita de Bernabé al Mercado de El Cabanyal - PSPV

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSPV-PSOE por Valencia, Pilar Bernabé, ha contrapuesto este sábado su modelo y la visita a los barrios que realiza su partido, como la que ha hecho esta mañana en El Cabanyal de València, con el modelo "motosierras" y el recorrido por el Mercado de Colón de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha llamado la "AliExpress de Milei".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios, tras visitar el mercado de El Cabanyal, un día después del mitin ofrecido en el Polideportivo de este barrio por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bernabé ha recalcado que este barrio fue "salvado" por los vecinos y la ministra de Cultura socialista Ángeles González-Sinde frente al plan del PP que lo tenía "amenazado".

"Volvemos a El Cabanyal, un barrio amenazado por la derecha que hace años el PP tenía un plan sobre él y fueron las vecinas y un gobierno socialista en España con la ministra González-Sinde los que lo salvaron de la destrucción. Y ahora también vamos a salvar este barrio de aquellos a los que quieren expulsar", ha señalado Bernabé, quien ha resaltado que, por este motivo, el PSOE va a los barrios "donde está la mayoría de la gente".

Por contra, ha criticado que Catalá "se va al mercado de Colón con la señora Ayuso" y ha enmarcado esta opción en "las dos formas de entender la política". "Estos son los dos modelos: los modelos que contraponen el modelo de la gente, de la fuerza de la gente, de la fuerza de un país, de la mayoría de la gente que quiere los servicios públicos y el otro es el de la señora Ayuso, el de las motosierras".

Bernabé ha criticado que el PP "no se trae a Milei", en referencia al presidente de Argentina, sino "al AliExpress de Milei, que es la señora Ayuso, que ha infringido dolor permanente en su comunidad". La candidata socialista ha apuntado que se ha visto en las 7.291 familias que "están todavía esperando una respuesta", en alusión a las personas fallecidas en Madrid en las residencias durante la pandemia de covid.

"Ese gobierno negligente, ese gobierno insensible, ese gobierno que recorta derechos, pero que también recorta oportunidades, que recorta la posibilidad de que los hijos y las hijas de los trabajadores puedan ir a la universidad pública", ha reprochado.

En esta línea, ha apuntado que el modelo que Catalá a va mostrar a los valencianos es "la conexión que tiene con la AliExpress de Milei". A su juicio, "no hay mejor ejemplo": "Es la diferencia entre estar con la gente en los barrios, entre estar con la mayoría, entre saber qué es lo que necesita este país, que es mirar al futuro y avanzar, o lo que sabemos de la referente de la señora Catalá, que es hacer negocio de la mayoría de la gente y no hacerlo para la gente".

"VENDIENDO LA CIUDAD A TROZOS"

Bernabé ha manifestado que esta diferencia se puede ver en el barrio de El Cabanyal y en toda València donde ha acusado a Catalá de estar "vendiendo la ciudad a trozos, a las constructoras, con el suelo público de todos los valencianos y las valencianas". "Cuando ella dice vamos a construir no sé cuántas viviendas, lo único que está haciendo es regalarle el suelo a las constructoras privadas para que cobren el precio al doble de lo que vale la vivienda pública", ha mantenido, y por ese motivo considera que Catalá "se trae a Ayuso".

"Yo se lo agradezco, que se vaya allí con los suyos, con los de siempre, para los que gobiernan, para los que les ayudan a hacer negocio que se vayan allí y lo expliquen. Pero esa no es la sociedad que quiere el pueblo valenciano", "ni España ni el mundo", ha mantenido.

Para Bernabé, "esto hay que decírselo a las señoras Ayusos, a los Feijóos, a los Abascales, a las Catalás" y "hay que explicarles que ese modelo ya está caducado" porque "ya le ha dicho medio mundo que no, que no vale, porque ya lo ha sufrido".

La cabeza de lista del PSOE por Valencia ha insistido en que el modelo "de los recortes y los retrocesos no vale". "Las motosierras no valen. Lo que vale es avanzar. Es ser un país como es España, referente de que la socialdemocracia funciona. Y funciona porque funciona para la mayoría de la gente", ha concluido.