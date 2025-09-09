Bernabé cree "evidente" que el Consell ha cambiado en su forma de actuar" ante la alerta por lluvias respecto al 29O

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado que es "evidente" que el Consell "ha cambiado en su forma de actuar" ante la alerta por fuertes lluvias respecto a la dana del 29 de octubre. "Si esto vale para que ahora tomen las medidas que parece que están tomando y que sí entiendan que tienen la responsabilidad que han querido negar estos diez meses intentando reescribir la historia, pues bienvenidas sean".

En declaraciones a los medios en Catarroja (Valencia), Bernabé ha afirmado que "cuando se hacen las cosas mal, cuando se cometen errores y cuando pasan hechos como el que nosotros sufrimos el 29 de octubre, siempre tiene que haber una parte de lecciones aprendidas y hay que ponerlas en marcha".

"Es evidente --ha continuado-- que el Gobierno valenciano ha cambiado en su forma de actuar", ha dicho la delegada que asegura no entrar el "el debate de si es porque esto deja en evidencia que lo hicieron mal o no lo hicieron".

"Esto lo podemos juzgar todos los ciudadanos, que, a pesar de que intenten reescribir la historia y contarnos una historia diferente a lo que pasó, pues el pueblo valenciano es muy inteligente, entiende perfectamente lo que ha pasado. Sabemos lo que ha pasado, sabemos lo que hemos sufrido, quién estuvo conectado, no estuvo conectado, tuvo cobertura, no tuvo cobertura, contestó, no contestó, estaba preocupado, estaba despreocupado... Estas cuestiones claro que las sabemos", ha exclamado.

Y, en la misma línea, "todos ya valoramos que, efectivamente, quien tenía la responsabilidad de proteger lo hizo mal". "Pero, oigan, si esto vale también para que ahora tomen las medidas que parece que están tomando y que sí entienden que tienen la responsabilidad, que quieren negar, que han querido negar estos diez meses intentando reescribir la historia, pues bienvenidas sean", ha zanjado.

Por otra parte, se le ha vuelto a pedir opinión sobre la carta pública difundida por la periodista Maribel Vilaplana, que el día de la barrancada comió con el 'president' Carlos Mazón, donde afirma ahora que dejó el restaurante entre las 18.30 y las 18.45 horas.

Bernabé --que ha enfatizado que Vilaplana "no tenía responsabilidad ninguna en esto"-- ha comentado que el contenido de la carta "desvela otra vez que la mentira es el común denominador del gobierno de Carlos Mazón y del Partido Popular".

"NO SÉ CUÁNTAS VERSIONES DE ESA TARDE"

"Esta es la verdad de lo que estamos viendo, esta es la realidad de lo que estamos escuchando cada vez, pues hemos visto que ha habido no sé cuántas versiones de esa tarde" y que se han "escuchado distintas horas "de la vicepresidenta, de Alberto Núñez Feijóo, del propio presidente y ahora otra más".

Para la delegada, " esta es bastante clara: el señor Mazón tenía cobertura, el señor Mazón recibió llamadas y el señor Mazón estuvo despreocupado hasta pasadas las ocho y pico de la tarde que apareció por el Cecopi y que en las horas más críticas no contestó siquiera a su consellera de emergencias".

Además, ha apostillado, "también hemos visto que había una despreocupación por parte de más miembros del Gobierno valenciano como la vicepresidenta (en referencia a Susana Camarero) o como otros consellers".

"Por lo tanto, yo creo que esa carta vuelve a abundar en un grito de la sociedad valenciana que viene dando desde el 29 de octubre y es que quien tiene la responsabilidad, que la asuma. No hay mayor distorsión en la normalidad democrática que necesita vivir esta comunidad y la paz que necesita esta comunidad para seguir avanzando y mirando adelante, no hay mayor elemento distorsionador que el presidente Carlos Mazón", ha finalizado.