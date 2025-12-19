Bernabé cree "imprescindible" que Feijóo declare como testigo por la dana porque "mintió a la cara a los españoles"

La la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, considera "imprescindible" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acuda a prestar declaración como testigo en la causa por la gestión de la dana después de "haber mentido a la cara a todos los españoles y, especialmente, a los valencianos y valencianas".

Así se ha pronunciado la representante socialista a preguntas de los medios sobre la decisión de la magistrada que instruye la causa por la gestión de la barrancada, en la que perdieron la vida 230 personas, de llamar a Feijóo a declarar en Catarroja el próximo día 9 de enero.

Para Bernabé, "el señor Alberto Núñez Feijóo tiene mucho que explicar". "Dijo que desde el día 28, el día de antes (de la dana), estaba informado en tiempo real por Carlos Mazón. Y como ahora se ha determinado y se ha visto con los mensajes y con las llamadas de que eso era falso, tendrá que explicar por qué este denominador común que existe siempre en el Partido Popular, que es la mentira".

Ha insistido en que Feijóo "tendrá que dar explicaciones de por qué mintió, de por qué dijo a todos los valencianos y las valencianas en el peor momento de nuestra historia, que estaba informado, que diga de qué estaba informado cuando no hay ninguna llamada, si fue por paloma mensajera o si fue por tamtam o cuál fue el método por el que fue informado y alertado por parte del señor Mazón".

En opinión de la delegada, el PP "ha de aprender a dar explicaciones, a dar la cara y a explicarse cuando toca, no solo cuando le llaman a un juzgado". "Esto es lo que está pasando y esto es lo que pasa siempre con el PP. Porque dar la cara es también, como tenía que haber hecho ayer la candidata de Extremadura (María Guardiola), ir a un debate para dar cuenta de su gestión, eso no lo hace el Partido Popular".

"NINGUNA EXPLICACIÓN"

"Tampoco el Partido Popular ha dado la cara ni ha explicado nada de las situaciones que se están conociendo en el seno de su partido, por ejemplo en Extremadura, por ejemplo en esta comunidad o por ejemplo en Andalucía, de casos de personas imputadas e incluso detenidas y condenadas por cuestiones que tienen que ver con abusos con acoso y con cuestiones muy serias y tampoco han salido a dar la cara ni a dar ninguna explicación", ha abundado.

"El Partido Popular resulta que solo da explicaciones cuando le llama un juzgado", ha insistido Bernabé, que ha preguntado: "¿Esto es lo que hace el Partido Popular? ¿La señora que se presenta a repetir como presidenta de Extremadura no va siquiera a un debate a dar explicaciones de cuál es su gestión? ¿Esto es lo que hace el PP?

¿Sólo sale a explicar las cosas cuando le llama un juzgado?"

"Pues sí, en este caso el señor Feijóo tiene que dar la cara, porque es muy grave que en el peor momento de la Comunitat Valenciana, el señor Feijó nos mintiera la cara y nos dijera que estaba informado en tiempo real sobre algo que es evidente que es mentira. Y que el Partido Popular se dedica a mentir y a no explicar y solo sale a explicar cuando le llaman a un juzgado. Pues que salga a pasear. Otro más que tiene que salir a pasear para contar las mentiras, que esto es lo que es estructural en el Partido Popular: la mentira", ha sentenciado.