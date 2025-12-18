Bernabé cree que Llorca desaprovecha su "oportunidad de oro" para redimirse de la "culpa" de Mazón

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ofrece declaraciones a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que el PP tiene "una oportunidad de oro" para "la redención de la culpa" de la gestión de la dana por parte del Consell de Carlos Mazón, pero ha reprochado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que haya dejado en su nuevo ejecutivo "a todos los que el 29 de octubre de 2024 estaban despreocupados". Además, ha criticado que no haya "hecho nada para demostrar que el PP es consciente de que Mazón lo hizo mal y que tiene que responder ante la justicia".

Así lo ha manifestado en un desayuno informativo un día después de la primera reunión entre el jefe del Consell y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde acordaron constituir una comisión mixta para la reconstrucción. El acto ha sido presentado por la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, y ha contado con la asistencia de representantes de víctimas como la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez.

En su intervención, Bernabé ha afeado al PP que lleve "un año protegiendo a Mazón y siga protegiéndolo" al mantenerlo como diputado en Les Corts y nombrarlo presidente de una comisión "para ganar más y trabajar menos". "Desde luego, esto no es una prueba de querer avanzar (...). No hemos visto ningún tipo de acción que tenga que ver con la redención de la culpa", ha aseverado, y ha lamentado que los 'populares' "no reconozcan que ese señor lo hizo mal, que era el máximo responsable".

Como balance, la delegada ha afirmado que "la dana ha elevado la conciencia de la ciudadanos de la necesidad de confiabilidad en los políticos" y de que tengan "empatía" y actúen "con responsabilidad, rigor, preocupación y ocupación". Es algo que ha asegurado que ha hecho el Gobierno durante los últimos 14 meses con "la mayor movilización de recursos en la historia de España".

Según ha apuntado, hasta ahora el Ejecutivo central ha inyectado 9.000 millones de euros en la provincia de Valencia, tanto en la postemergencia como en la fase de reconstrucción. Ha indicado que supone el 10,3% del PIB provincial y que sería "como juntar todos los fondos europeos recibidos en cinco años en España".

Ha puesto en valor la presencia "permanente" del Gobierno en las zonas afectadas por la dana, que ha cifrado en un total de 242 visitas de ministros y representantes estatales. En el caso del presidente Pedro Sánchez, ha subrayado que "hay que decir alto y claro" que se sentó en una mesa frente a quienes habían sufrido lo indecible y les miró a la cara", en alusión a su reunión con las asociaciones de víctimas el pasado mayo en València.

"Por eso la reconstrucción del Gobierno funciona, porque lo primero ha sido mirar a la cara a quienes sufrían", ha aseverado, y ha destacado la intención de mantener "una absoluta coordinación con todas y cada una de las administraciones, como bien saben los alcaldes".

En cuanto a las compensaciones del Consorcio de Seguros, ha indicado que la resolución de expedientes se encuentra al 98% y que están abonados al 87%, mientras faltan sobre todo los relacionados con la industria.

DEL 29O AL "PRIMER GRAN ERROR" POSTERIOR DE MAZÓN

Respecto al día de la dana, a Pilar Bernabé se le ha preguntado por si hace autocrítica en nombre del Gobierno por no haber decretado el estado de emergencia. La delegada ha replicado que "el primer gran error" de Mazón en los días posteriores fue su "cambio repentino de actitud" para pasar del agradecimiento a "los reproches" y a la "maquinaria de bulos".

Entre esos "bulos" ha reiterado que el 30 de octubre de 2024, "antes de que saliera el sol", había "más de 1.200 efectivos de la UME de cinco batallones". Sí ha reconocido que las primeras 48 horas "no estaban en todas las ciudades": "Estuvimos 48 horas exigiendo al director de la emergencia que mandara al Ejército a todos los municipios, porque estaban sectorizados en Paiporta y Picanya".

Además, ha sostenido que es "imprescindible" que haya colaboración entre la Generalitat y el Gobierno para abordar la declaración del nivel 3 de emergencia, algo que según ella dicen "todos los expertos". Ha reiterado que la Generalitat es la administración "que está sobre el terreno y puede pedir esa decisión de elevar el nivel de emergencia".

"Las 230 personas que murieron lo hicieron en las primeras horas, en las que, permítame que lo diga, donde estuvo la negligencia más grande fue en el responsable de la emergencia", ha recalcado.

Por otro lado, ha rechazado "la frase sacada de contexto" de Sánchez de "si quieren ayuda que la pidan", ya que ha aclarado que dijo que "el Gobierno estaba a disposición total para todas y cada una de las peticiones de la Generalitat". "Y así fue, pero Mazón cambió probablemente porque alguien dijo que se tenía que proteger judicialmente", ha abundado.

"INVERSIÓN ROTUNDAMENTE HISTÓRICA"

Al margen de la dana, Bernabé ha destacado la "inversión rotundamente histórica" del Gobierno en la Comunitat Valenciana, con más de 19.300 millones en los últimos siete años y como la segunda autonomía con litación de obra pública en los dos últimos años. Ha resaltado el caso de la provincia de Alicante, donde el Ejecutivo central licitó el año pasado "justo el doble que la Generalitat".

Durante su discurso, ha reiterado el compromiso del Gobierno para modernizar los sectores productivos valencianos, posicionar a los emergencias y reforzar la capacidad estratégica en el ámbito de la logística, con el transporte ferroviario y la conectividad de los puertos como ejes.

En la presentación, la líder del PSPV y ministra de Ciencia ha reivindicado que "la política necesita a más mujeres liderando y dirigiendo" y ha puesto como ejemplo a Bernabé, una mujer "valiente" que ha realizado una gestión "extraordinariamente eficaz, humana y admirable" durante la dana. "Todos la hemos visto y escuchado cada día, en cada rincón de los pueblos, con las botas enfangadas, al amanecer y bien puesto el sol", ha proclamado.