Bernabé critica una campaña municipal en Torrent con la imagen de una embarazada y el lema 'Sí a la vida'

Archivo - La secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, participa en la conferencia sectorial ‘Feminismo es igualdad’. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha cargado este sábado contra una campaña municipal en Torrent (Valencia), con carteles en los que aparece una imagen de una mujer embarazada y el lema 'Sí a la vida' colgados en diferentes mupis del municipio. Además, ha aseverado que el Gobierno central "va a señalar todos y cada uno de los comportamientos machistas y todos y cada uno de los comportamientos que vayan contra los derechos de las mujeres" porque "los derechos reproductivos de las mujeres son intocables".

Así lo ha indicado Pilar Bernabé a Europa Press Televisión, tras una información avanzada por 'Levante-EMV', en la que se señala el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha exigido al Ayuntamiento de Torrent la retirada de una campaña publicitaria contra el derecho al aborto.

De acuerdo a la información publicada por el citado medio, desde el Instituto de las Mujeres se ha enviado una misiva al consistorio de Torrent tras recibir varias quejas relacionadas con una campaña publicitaria difundida en marquesinas del municipio. Dicha iniciativa muestra el vientre de una mujer embarazada, acompañado del dibujo de un feto y los lemas 'Di sí a la vida' y 'Sí a la vida'.

Desde el Ayuntamiento de Torrent han apuntado a Europa Press que no tienen constancia de la citada carta, ya que no ha sido recibida hasta el momento por registro de entrada y han aclarado que no es una iniciativa de Alcaldía como, sino de la Concejalía de Familia, dirigida por Vox.

Bernabé ha advertido de que el Gobierno de España "va a señalar todos y cada uno de los comportamientos machistas y todos y cada uno de los comportamientos que vayan contra los derechos de las mujeres", porque, según ha remarcado, "los derechos reproductivos de las mujeres son intocables". Por eso, ha continuado, "vamos a poner en marcha una modificación de la Constitución para blindar el derecho al aborto de las mujeres".

Para Bernabé, "el derecho de las mujeres a abortar es un derecho que venimos reconociendo desde hace años la libertad de las mujeres para decidir". "No se puede pagar con dinero público carteles enseñando el cuerpo de la mujer y, además, incitándoles a que no aborten. Eso no va en línea con la ley y lo vamos a señalar y lo vamos a perseguir siempre", ha apostillado.

Y ha agregado: "De la misma manera que vamos a señalar y vamos a perseguir los comportamientos y las manifestaciones del ámbito de la justicia de aquellos que no hacen honor a la justicia que tenemos en nuestro país y, por lo tanto, también los tenemos que señalar".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Torrent han recalcado a Europa Press no tienen constancia de la citada carta, ya que no ha sido recibida hasta el momento por registro de entrada. En relación con la campaña publicitaria, han aclarado que no es una iniciativa de Alcaldía como, sino de la Concejalía de Familia, dirigida por Vox.

En cualquier caso, las mismas fuentes han resaltado que se trata de una campaña que ya se encuentra en proceso de retirada, dentro del funcionamiento habitual de los mupis municipales, cuya rotación se realiza periódicamente --normalmente cada martes-- en función de las necesidades de las distintas concejalías, ya sea por actividades, eventos o campañas de sensibilización.

INSTRUCTOR DEL EXDAO

En otro orden de cosas, Bernabé ha hecho referencia a las declaraciones del juez David Maman Benchimol, encargado de instruir la denuncia interpuesta contra José Ángel González, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional por agresión sexual contra una subordinada. Este magistrado habría sostenido que las mujeres disponen de "ventajas" en el acceso al sistema judicial en el ámbito de la violencia de género, poniendo en cuestión la legitimidad del sistema de tutela institucional y sugiriendo un eventual "uso fraudulento" de los mecanismos legales por parte de las denunciantes.

En concreto, Bernabé se hace eco de unas declaraciones realizadas por el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, en el marco de una ponencia pública, según informaron el pasado jueves distintos medios de comunicación.

A juicio de la dirigente socialista, "no se puede permitir afirmaciones como la del juez Maman porque están alejadas completamente de lo que es el sistema judicial que protege a las mujeres". "Las mujeres deben confiar en el sistema judicial que las protege, que las acompaña y que las ayuda. Las declaraciones del juez Maman son intolerables y son, desde luego, absolutamente reprochables", ha concluido.