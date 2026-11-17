La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (2d), junto a la cabeza de lista del PSOE por Valencia, Pilar Bernabé (2i), se reúnen con los secretarios generales de UGTPV y CCOO PV, Ana García (i) y Tino Calero (d), a 17 de noviembre de 2026 - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, ha replicado a las críticas vertidas por el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, después de que ella defendiera el voto para las mujeres migrantes en un acto junto a entidades sociales.

"Eran mujeres que podían votar y yo les pedía que ejercieran sus derechos. Y el señor Abascal se escandaliza. Por eso yo pregunto si es más machista o más racista. Esa es la única pregunta que se tiene que hacer", ha manifestado a preguntas de los periodistas en la sede del PSPV.

Bernabé participó el pasado fin de semana en un acto organizado por Casa Marruecos y Jovesólides en Quart de Poblet (Valencia) para defender un voto antirracista y contra la morofobia en las elecciones generales del 29N.

Por su parte, el líder de Vox ha compartido este martes un vídeo en sus redes sociales sobre la participación de Bernabé en este acto. "Puede que las próximas elecciones sean las últimas que decidan los españoles. En eso están trabajando Sánchez y sus cómplices de dentro y de fuera. Pero todavía una gran movilización puede detener la violencia, la manipulación y el fraude que preparan. Vota para que no te sustituyan", ha escrito Abascal en esta publicación.

Cuestionada por estas críticas, Bernabé ha señalado que las personas a las que iba dirigido el acto son "personas, mujeres que tienen derecho a votar". "Son mujeres a las que el señor Abascal les quiere quitar derechos. Yo quiero que los ejerzan. Esta es la diferencia", ha recalcado.

Y ha reivindicado: "Esta es la diferencia de modelo y esta es la diferencia de gobiernos. Un gobierno que quiere que la gente ejerza sus derechos y otro que es quitarle sus derechos".