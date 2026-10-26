Bernabé defiende la comisión de expertos de la dana del Gobierno y dice que su objetivo no era elaborar un informe final

Archivo - Pilar Bernabé, Ángel Víctor Torres y Arcadi España, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Interministerial para el desarrollo de medidas urgentes por la DANA - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Valencia al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre y hasta la pasada semana delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido el trabajo de la comisión de expertos constituida por el Ejecutivo central en febrero de 2025 tras la dana y ha precisado que su objetivo no era elaborar un informe final, sino asesorar para tomar las decisiones en materia de reconstrucción.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa tras mantener una reunión con entidades feministas en la sede del PSPV en València, preguntada por las informaciones publicadas por Las Provincias y la Cadena SER en las que se señala que esta comisión no se ha reunido y no ha presentado conclusiones ni existe documento final.

Bernabé ha remarcado que la citada comisión "se formó y se reunió para trabajar aquellas cuestiones y medidas que ayudaban al Gobierno a tomar decisiones urgentes en materia de reconstrucción en momentos clave de la emergencia y la postemergencia". "Esa comisión no se preparó para acabar con un informe final que costara dos millones de euros, como hizo el PP" con el Plan Endavant, ha criticado. "A peso, ha sido caro el folio para lo que han hecho y puesto en marcha, que ha sido cero", ha añadido.

En todo caso, ha defendido que todas las cuestiones relacionadas con el proceso de reconstrucción se han tratado en la comisión de expertos, que ha "ayudado al Gobierno a tomar decisiones". Y ha insistido en que el propósito del citado foro no era "buscar un informe final, sino trabajos puntuales y sectorializados para la toma de decisiones". Como ejemplo de ello, ha mencionado las áreas de salud mental, construcción, infraestructuras o el Tercer Sector.

Además, Pilar Bernabé ha subrayado que desde el Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción, que lidera Zulima Pérez, se han mantenido "centenares de reuniones con colectivos que representaban a la comisión de expertos". También se han organizado jornadas de trabajo en las que se han "rendido cuentas", ha apuntado.

"Si lo que pregunta es si se tenía que hacer un informe final de valoración que, a peso, saliera más barato que los dos millones que la Generalitat gastó en la nada, no era el fin. Era el de tomar decisiones urgentes en la emergencia y la postemergencia con el apoyo y colaboración de personas expertas", ha resumido.

En este contexto, ha reivindicado que el Comisionado del Gobierno sigue trabajando con colegios profesionales y expertos porque el proceso de reconstrucción "sigue en marcha" y ha resaltado que el Ejecutivo central roza los 10.000 millones de euros invertidos.

"EN TODO MOMENTO RECABANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA"

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preguntado por esta misma cuestión en declaraciones a los medios en Oliva (Valencia), ha defendido que el Ejecutivo central "en todo momento" ha estado "recabando toda la información necesaria por todos los canales que se han habilitado para ser capaces de ir gestionando el proceso, entre otras cosas, de ayudas para los afectados" por la dana del 29 de octubre de 2024.

"Sin ir más lejos, desde el contacto directo con empresarios a través de numerosas visitas, en mi caso a nivel personal, a la zona afectada, hasta recabar la información que nos proporcionaran de los distintos comités, organismos o administraciones, muchas veces desde los ayuntamientos, incluso desde la Generalitat, intentando optimizar la cooperación entre administraciones para llegar con el máximo de garantías y llegar lo antes posible, que es lo que esperan los ciudadanos", ha añadido el ministro.