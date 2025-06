Bernabé defiende que Sánchez ha actuado con "medidas contundentes" en "siete horas": "Esto nos distingue de otros"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé- ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS - Archivo

Asegura que el PSOE "no merece" lo que está ocurriendo "por cuatro que han sido capaces de empañar y manchar" el trabajo de siete años

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha recalcado este viernes que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "tardó siete horas en tomar medidas contundentes desde que supo y conoció el contenido" del informe de la UCO sobre el caso Koldo, y lo ha comparado con la actuación del PP ante la dana. "Esto nos define, pero también nos distingue de otros", ha recalcado.

"No sé si deberíamos compararlo con los siete meses de los que hace dos días se abrazaban y no habían tomado ningún tipo de medida", ha señalado en alusión al acto celebrado en Alicante con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

Bernabé, en el acto 'Foro industria e infraestructras' celebrado por el periodico Levante-EMV, se ha pronunciado así respecto al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vincula al hasta ayer número 3 del PSOE Santos Cerdán con el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación ilegal de obras públicas.

Al respecto, ha señalado que Sánchez expresó en su comparecencia de ayer con "total rotundidad, claridad y contundencia" el "sentimiento" que tienen "todos los socialistas, la organización en su conjunto y la dirección: tristeza, decepción y rabia".

De este modo, ha comparado la actuación del PP con la de los socialistas. "Lo que define al PSOE, lo que define a un partido de gobierno, no es su ausencia de errores, es su capacidad de asumirlos, de pedir perdón, como hizo el presidente del Gobierno, de no banalizar los problemas, de no asimilar o hacer de la indignidad la rutina. Todo lo contrario, actuar con diligencia, con contundencia, con rotundidad como ha hecho el presidente del Gobierno y el secretario general del Partido Socialista", ha recalcado.

Asimismo, ha destacado que Sánchez también ha anunciado que "va a seguir trabajando para hacer cambios y, sobre todo, para seguir mirando hacia adelante" porque "nos jugamos mucho: nos jugamos la democracia, nos jugamos la paz y, sobre todo, la garantía de una sociedad más justa y más igualitaria". "Y eso es lo que supone el Gobierno, eso es lo que el Partido Socialista quiere y ha defendido a lo largo de sus 146 años de historia", ha destacado.

Por todo ello, ha subrayado "la rabia" que sienten los socialistas porque "el esfuerzo y el trabajo" de "un gobierno como es el del Partido Socialista, que está trabajando con centenares, con miles de personas, que están consiguiendo que España esté en los mejores niveles, tanto económicos como de igualdad, no merece" lo que está ocurriendo "por cuatro, que han sido capaces de empañar y manchar el buen trabajo de todo lo que venimos haciendo en estos últimos siete años de gobierno de Pedro Sánchez".

"TOLERANCIA CERO" CON LA CORRUPCIÓN

Por otro lado, la diputada del PSPV en Les Corts Alicia Andújar ha mostrado "tolerancia cero" con la corrupción y con las actitudes del ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y ha valorado que con la dimisión del hasta ahora 'número 3' de los socialistas ha quedado "bastante claro" que en el partido "no se toleran ese tipo de comportamientos".

De este modo lo ha manifestado este viernes la diputada, al ser preguntada por los medios sobre este asunto al finalizar la reunión de la mesa de la comisión de investigación de la dana en el parlamento valenciano. Andújar ha asegurado que a ella no le "corresponde valorar eso", en referencia a Cerdán. "Me habéis hecho aquí una encerrona", ha expresado ante los periodistas.

Cuestionada sobre si los socialistas valencianos se sienten "decepcionados" ante los comportamientos del exsecretario general del PSOE y sobre si estos hechos les podrían "perjudicar", ha insistido: "Es que no me corresponde a mí, pero vamos, yo creo que... tolerancia cero con este tipo de cosas".