Bernabé denuncia una "campaña en contra" de Morant como candidata del PSPV: "Aquí todo vale menos tú para todo"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (i) y la secretaria general del PSOE de Valencia, Pilar Bernabé (d), en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSPV a la Alcaldía de València, secretaria de Igualdad de PSOE y actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha denunciado la existencia de una "campaña en contra" de la secretaria general del PSPV, Diana Morant, como candidata a la Presidencia de la Generalitat. "Aquí todo vale menos tú para todo, todo vale menos que se presente", ha cuestionado, al tiempo que ha cargado contra esta estrategia del "mal de la que se presenta".

Así lo ha manifestado en un acto organizado este jueves por 'Las Provincias', preguntada por las personas que piensan que ella es "mejor" que la actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. "Son los mismos que dicen que no soy buena para València", ha alertado Bernabé, que ha censurado: "Todo vale menos la que se presenta".

En este sentido, ha reflexionado con que Diana Morant no ha "nacido ministra" y ha reivindicado que ha sido alcaldesa de Gandia (Valencia), donde "ganó con mucho esfuerzo combatiendo contra la corrupción en una ciudad donde fue condenado --por ello-- el alcalde". "Ha trabajado, defendido y luchado por los principios y valores de mi partido, es la mejor y se lo he dicho", ha valorado.

Bernabé ha considerado que en la actualidad "no estamos acostumbrados a que dos mujeres sean capaces de hacer ticket electoral con generosidad y valentía" y ha lamentado que "se repita todo el rato un mantra de que no puede ser". "Esto mismo lo escuchaba cuando --Ximo-- Puig se presentaba a 'president' de la Generalitat, que si venía de Morella, que si le faltaba no sé cuántos... y ahora no hay la menor duda de que ha sido para el gran electorado de la izquierda el mejor presidente que ha tenido esta Comunitat", ha aseverado.

A su juicio, ahora "estamos en otra situación", pero ha advertido de que se trata de la misma estrategia de "poner en cuestión a la persona que se presenta". "Se ha hecho una campaña en contra de la candidata del PSPV a la Generalitat", ha sostenido.

SITUACIÓN DEL PSOE

Por otra parte, sobre la situación del PSOE a nivel nacional tras los escándalos políticos y judiciales del último año, la también secretaria de Igualdad de la formación ha defendido que el partido ha actuado en "todos los casos" y que ha colaborado "en todos y cada uno, dando todas las explicaciones que corresponden".

En cualquier caso, ha reconocido decepción por la situación de personas "que rompen la confianza", pero ha recalcado: "Cuando eso sucede, te distingue lo que haces: o lo tapas o actúas". Y ha remarcado que el PSOE actuó "de manera inmediata y sin esperar al procedimiento judicial". "Cuando se publicó el primer indicio se tomaron medidas y esas personas fueron expulsadas", ha apuntado.

Sobre el caso del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha recalcado que la justicia lo está investigando, ha pedido "dejar que los tiempos aclaren" la situación y ha criticado que hayan quienes quieran que "los judiciales y los políticos vayan a la vez".

"Hay una diferencia muy grande con respecto a otras circunstancias", ha incidido Bernabé, al tiempo que ha acusado a "la derecha" de intentar "imponer con toda su energía y su fuerza el tiempo de la política al de la justicia". "Comparamos sentencias con indicios", ha advertido sobre Zapatero.

Mientras, sobre casos como el del exministro José Luis Ábalos, ha reconocido que hay comportamientos que le resultan "vergonzosos, sin paliativos", pero ha valorado que el PSOE ha actuado "de golpe". Ha mencionado que también casos como el de del ex secretario de Organización Santos Cerdán han sido "tan lamentables e insoportables" que el partido ha tenido que "sacarlos inmediatamente" y que establecer "los mecanismos para que no se vuelvan a producir".

"La diferencia en situaciones que tienen que ver con la corrupción es cómo actúa la organización", ha insistido Bernabé, que ha asegurado que en otras partidos personas que tienen responsabilidades "siguen ejerciendo libremente y tan ricamente". "En el PSOE la reacción ha sido inmediata", ha valorado, situación ante la que ha mostrado "orgullo": "Lo que me enorgullece es que somos capaces de actuar con mayor contundencia y máxima celeridad, no escondiendo sino actuando".

Finalmente, preguntada por si considera que, ante esta situación, se deberían convocar elecciones generales en España, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE ha respondido con rotundidad: "No".