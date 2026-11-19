La cabeza de lista del PSOE por Valencia, Pilar Bernabé, atiende a los medios de comunicación - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSPV al Congreso por Valencia para las elecciones del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha asegurado que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, acude este jueves al 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con "el aval de los datos y la gestión" de su Ejecutivo durante los últimos ocho años.

De este modo lo ha destacado, en declaraciones a los medios, tras visitar las obras del Canal de Acceso de València, desde donde ha recordado que este jueves se cumplen además 93 años desde que las mujeres pudieran votar por primera vez en España y ha reivindicado este hito frente a la "derechita valiente de este país que habla de las mujeres con nacionalidad española que tienen derecho a voto".

"No sé si lo próximo será también preocuparse por las mujeres que compran el 'Lecturas', como he ido escuchando en los últimos días", ha añadido, a raíz de la entrevista de Pedro Sánchez en esta revista.

Dicho esto, Bernabé ha señalado que aspira a que España "siga avanzando cada día en derechos para las mujeres, como lo ha ido haciendo en estos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez". "Hemos pasado de estar en el nivel 13 de índices de igualdad en España a ser de entre los cuatro primeros y seguir creciendo", ha resaltado.

Por ello, ha asegurado que este jueves es "un gran día también para llevar a cabo un debate" como el 'cara a cara' de Sánchez y Feijóo, al que el líder socialista "va a poder ir con los datos, con el aval de los datos de ocho años de Gobierno, de cumplimientos, de obras hechas, de gestión, de buena gestión, como la que vemos aquí".

"Más de 600 millones de euros que el Gobierno de España ha invertido en este Canal de Acceso, que va a unir dos barrios del sur de la ciudad de València que estaban completamente aislados y que va a quitar esta brecha que suponían las vías del tren. 644 millones de euros para convertir un gran bulevar que siempre hemos decidido que sea verde, pero siempre tenemos el modelo del PP, que una y otra vez se empeña en que todo aquello que son mejoras ellos les ponen palos en las ruedas", ha expuesto.

EL CANAL DE ACCESO COMO EJEMPLO DE LAS INVERSIONES

Bernabé, que también es la candidata socialista a la Alcaldía de la capital, ha reivindicado que se trata de "la mayor inversión en la ciudad de València en materia ferroviaria, que nos podría dar un pulmón verde como el cauce del río Turia", pero ha criticado que la alcaldesa y cabeza de lista del PP al Congreso el 29N, María José Catalá, "le quiere meter cuatro carriles de coches".

"Prefiere que donde pueda haber árboles, zonas verdes, espacios de convivencia, un gran pulmón verde como lo fue en su momento y lo es todavía hoy, más de 40 años después, el cauce del río Turia, que el bulevar Federico García Lorca se convierta en una avenida de coches. Esta es la manera de gobernar de la derecha", ha cuestionado.

Frente a ello, ha defendido que la del Gobierno de Pedro Sánchez "es la de los hechos, la de las realidades y la de la inversión, sobre todo con buena gestión". "Una gestión que ha hecho que el Gobierno consiga que España hoy sea el país que más crece de Europa, que el 80% de todo el empleo que se crea en Europa se concentra en España y que, además, lo haga creciendo en derechos, donde ha aumentado un 75% del salario mínimo interprofesional", ha apuntado.

"Cuando sube el salario mínimo, cuando suben las pensiones, cuando suben los sueldos a los trabajadores públicos, a las enfermeras o a los miembros de la UME, a 15 millones de personas en los próximos meses, ver cómo su cuenta corriente puede aumentar y responder a esa subida de los precios que tanto el PP y Vox aplauden a los que la apoyan", ha agregado.

LA GENTE YA ESTÁ PARANDO "LA OLA REACCIONARIA" EN EL MUNDO

En este contexto, Pilar Bernabé ha considerado que hay "una gran ola de movilización que viene además contagiada por el mundo" y ha celebrado: "La ola reaccionaria hoy la está parando la gente en el mundo. La ha parado en Brasil, la ha parado en Estados Unidos y la va a parar aquí en España. Lo estamos viendo en la calle, lo estamos viendo en las redes. La movilización es total, pero sobre todo es necesaria, porque necesitamos un país que siga avanzando".

Además, ha afirmado que Pedro Sánchez llega al 'cara a cara' ante un Feijóo "que no estudia inglés porque no quiere, que no es presidente porque no quiere, que dice una cosa de su programa electoral y antes incluso que pasen las elecciones ya lo ha incumplido como las viviendas que va a construir" y que "empieza a hablar de sus proyectos de recortes para cuando gobierne".

Frente a ello, ha destacado que el presidente del Gobierno acude "con el aval de la gestión, de la buena gestión, que ha dado los mejores datos de este país, más de 22 millones de personas trabajando, más mujeres trabajando que nunca y más jóvenes trabajando que nunca". No obstante, ha llamado a "seguir avanzando" y ha asegurado que eso solo pasa cuando gobierna el PSOE.

LA LEY DE EUTANASIA DA "LIBERTAD"

Preguntada sobre la promesa de Feijóo de derogar la Ley de Eutanasia, la candidata socialista ha afeado al líder del PP que afirma que en esto "los médicos tienen poco que hablar". "¿Y quién tiene que hablar? ¿Él? ¿De verdad?", ha cuestionado.

Dicho esto, ha defendido que esta norma da "libertad a las personas que están en el peor momento de su vida para decidir". "No es obligatoria --la eutanasia--, respeta la voluntad de la gente, de la mayoría de la gente", ha añadido.

Por ello, ha exigido a Feijóo que "deje ya de decirnos lo que tenemos que hacer": "Es que lo hacen con todo, lo hacen con nosotras, con las mujeres, y lo hacen incluso con las personas que tienen derecho a una muerte digna. Es que es inhumano, pero este es el problema de la derecha siempre, y es que les falta humanidad".