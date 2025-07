Bernabé dice que Cataluña es el "inicio de la singularidad de todos los territorios" y critica "el no por el no" del PP

Dice que "el manual de no hacer amigos lo tiene Alberto Núñez Feijóo y eso lo traslada a sus barones territoriales"

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que el acuerdo de financiación entre los ejecutivos central y catalán es el "inicio de la singularidad de todos los territorios", al tiempo que ha criticado la posición del "no por el no" del Partido Popular.

Así se ha pronunciado Bernabé en Utiel (Valencia) a preguntas de los medios sobre las palabras del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, acerca de que esta financiación singular "hace añicos la Constitución".

Para la delegada, "la Comunitat valenciana y España necesitan un nuevo sistema de financiación y esto lo ha dicho y lo ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España con las comunidades autónomas".

Ha agregado que la Constitución, "precisamente, trata de garantizar la convivencia institucional". "La convivencia institucional es un reflejo claro de lo que pasó ayer entre el presidente de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España, que es la normalidad institucional y el diálogo institucional propio de administraciones responsables que buscan y que garantizan la seguridad financiera de sus territorios".

"Y eso es lo que deberían hacer las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en lugar de estar atendiendo a la instrucción de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, y decir no a todo y negarse a todo tipo de diálogo y de no establecer ningún diálogo con el Gobierno de España y solamente es el no por el no y así no se puede avanzar", ha reprochado.

La representante socialista ha enfatizado que el Gobierno de España "ya ha dicho claramente que esto es el inicio de la singularidad territorial de todos los territorios". "Y la multilateralidad no hay que confundirla con esas palabras grandilocuentes que el presidente de la Generalitat busca siempre solo para enfrentar", ha puntualizado.

"Frente a la confrontación y el enfrentamiento que el Partido Popular practica habitualmente, lo importante es buscar espacios de diálogo y de encuentro como el que vimos ayer", ha insistido.

Y ha deseado: "Ojalá, ojalá, ojalá el Partido Popular y desde luego el PPCV aprendieran de presidentes de la Generalitat responsables que son capaces de hacer de la política su esencia que es el diálogo y conseguir que pasen cosas".

"CON EL PP NO PASAN COSAS, SÓLO DESGRACIAS"

En opinión de Pilar Bernabé, "con el Partido Popular al frente de una institución como la Generalitat Valenciana ya hemos visto que no pasan cosas, sólo pasan desgracias como la que hemos visto que son incapaces de parar y además son incapaces de hablarse con nadie".

Finalmente, ha afirmado que Alberto Núñez Feijóo es "el mejor ejemplo de cómo no hacer amigos". "El manual de no hacer amigos lo tiene Alberto Núñez Feijóo y eso lo traslada a sus barones territoriales, entre ellos pues Carlos Mazón que los únicos amigos que hace pues son por la extrema derecha, la ultraderecha y esa gente que busca la confrontación y el odio", ha rematado.