Bernabé dice que la Comunitat es uno de los puntos de España "donde más se percibe" que habrá cambio de gobierno en 2027

Pilar Bernabé, en una Ejecutiva Federal del PSOE - EVA ERCOLANESE / PSOE

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, secretaria de Igualdad del PSOE y candidata del PSPV a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé, ha asegurado que la Comunitat Valenciana es "uno de los puntos de España donde más se percibe" que habrá cambio de gobierno en 2027 tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de la capital, por lo que ha rechazado que los sondeos electorales vayan a marcar la política a los socialistas: "Otra de las cosas que nos han enseñado las encuestas en los últimos tiempos es que no se han cumplido".

Así lo ha sostenido en una entrevista este martes en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que entre otras cosas ha hecho balance de sus cuatro años como delegada del Gobierno en la región y de su papel ahora también como candidata del PSPV a la Alcaldía de València a menos de un año de las elecciones municipales.

Sobre si teme que le penalice el "efecto Mónica Oltra", una vez ratificada la exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís como candidata de esta coalición al Ayuntamiento, Bernabé ha indicado que lo "más importante es que la izquierda pueda estar unida" y que no se quede "ni un solo voto en casa". "Y si Mónica es capaz de aglutinar a las fuerzas que están junto al Partido Socialista en la izquierda y que no estaban unidas, es una buena noticia. A mí me parece bien y yo estaré encantada de que nos acompañen a ganar la ciudad de València", ha resumido.

Sobre si es partidaria del súperdomingo electoral, la representante socialista ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya dijo que no iba a haber" y ha aludido a "los datos": "En la ciudad de València, en las elecciones municipales --de mayo de 2023--, al PSOE le votaron 77.000 personas. Y un mes después, en las elecciones generales, le votaron 124.000". Por eso mismo, ha afirmado saber dónde tiene de momento su "suelo electoral", que está en los 124.000 votos. "Y en esos es en los que me voy a centrar", ha remarcado.

Dicho esto, Pilar Bernabé ha defendido que el Gobierno de España ha sido "un gran activo" para la capital valenciana por ser el Ejecutivo central "que más ha invertido en la historia de esta ciudad". "Y a los hechos nos podemos remitir, solo tenemos que asomarnos a los barrios del sur para ver cómo el canal de acceso hoy es una obra que es una realidad", ha ejemplificado.

También ha aludido a las grandes obras que se llevan a cabo con financiación de los fondos Next Generation, aunque ha acusado a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), de haberlas "descafeinado" y ha mencionado ejemplos como la intervención en la avenida Pérez Galdós y la propuesta para el bulevar García Lorca.

REGLA 3-30-300: ÁRBOLES, ZONA VERDE Y PARQUES

En este punto, ha garantizado que, en caso de convertirse en la próxima alcaldesa, València será "el gran refugio climático". "Hoy estamos sufriendo una de las olas de calor más importantes de la última década y esto va a seguir pasando", ha advertido.

A su juicio, "no puede ser" que Catalá "haya invertido dos millones de euros en repavimentar la calle Colón y no ponga ni un solo árbol más". "Aquí hay una regla básica que tenemos que cumplir, que es la de 3-30-300: tres árboles que tú veas cada vez que vayas a salir a tu ventana, que el 30% de un barrio sea zona verde y que a 300 metros tengas un parque decente".

"Esta es una regla a la que todo el mundo debería aspirar. No a pensar cuántos coches más vas a meter, como pasa con el Corredor Verde, que debería ser un corredor verde y le metemos tres carriles. ¿Alguien piensa que podamos meter ahora tres carriles en el parque del Turia? A nadie se le ocurriría", ha cuestionado.

EL PSOE HA ACTUADO BIEN ANTE LOS CASOS DE ÁBALOS Y CERDÁN

En otro orden de asuntos, sobre los casos judiciales que afectan al Gobierno de España, Pilar Bernabé ha defendido la actuación del PSOE y su "compromiso con la lucha contra la corrupción": "Lo que marca especialmente a los partidos ante la corrupción es su manera de actuar. Y su manera de actuar en este momento es que el PSOE, cuando se han detectado determinados casos, ha actuado de manera inmediata. Lo hicimos con --José Luis-- Ábalos y lo hicimos con Santos Cerdán".

Por eso mismo, se ha mostrado convencida de que "todo el PSOE y somos plenamente conscientes" de que la formación es "el partido de España que tiene todos y cada uno de los protocolos y de los elementos para ser el más transparente del panorama nacional".

"HAY MÁS DESÁNIMO EN LOS ENTORNOS QUE EN LA CALLE"

Sobre si percibe descontento en las filas socialistas, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha replicado que en "muchas ocasiones hay más desánimo en el que me lo está contando que cuando yo salgo a la calle". "Estoy todo el día en la calle, voy por la calle y la gente que es votante de izquierdas me para y me dice que hay que seguir, que esto no nos va a parar", ha apostillado.

Es más, ha señalado que la gente "está en un nivel también de cabreo considerable porque está viendo que, aquí, el que puede hacer, hace y no para. Y el que puede hacer, hace y hace más". "Siempre digo que a veces hay más desánimo en los entornos en los que estamos escuchando todo el día que en lo que es de verdad la calle", ha insistido la secretaria de Igualdad del PSOE.

"Yo en la calle lo que capto es la gente que me mira y que me dice tenemos que seguir porque los que están ahí y los que nos quieren llevar a esa España en blanco y negro o a esa València en blanco y negro que ahora tenemos no pueden seguir o no pueden venir", ha añadido Bernabé, que ha reivindicado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha conquistado derechos en estos años frente a los recortes que hemos visto nada más ha llegado la derecha a la Comunitat Valenciana".

Finalmente, cuestionada sobre si cree que la candidatura de la secretaria general del PSPV y actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a la Generalitat despierta también esa ilusión, la representante socialista ha asegurado que "por supuesto" y ha subrayado que, para ella, "el termómetro siempre es la calle".

"Yo la visito con Diana Morant y percibo en la gente la sensación de esperanza que tiene en un Gobierno como el que estamos demostrando el rigor y la responsabilidad frente a la negligencia que hemos vivido --en la Comunitat Valenciana con el Consell del PP-- y que conocen es que los valencianos", ha incidido Bernabé, que ha contrapuesto "la inversión frente al saqueo".