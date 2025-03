Bernabé dice que se conectó telemáticamente al Cecopi el 29O porque recibió la convocatoria cuando se dirigía a Utiel

Afirma que la "gran pregunta" es por qué no se convocó hasta las 17.00, cuando ya "era todo un caos": "Falló claramente la prevención"

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha argumentado que participó de manera telemática en la reunión del Cecopi del día de la dana porque recibió la convocatoria a las 16.19 horas, cuando estaba camino de Utiel (Valencia). En ese momento, ha asegurado, decidió regresar a la Delegación del Gobierno para conectarse. "Yo me iba hacia Utiel, que fue donde se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME), y llegó la convocatoria por correo electrónico, me di la vuelta y me volví a la Delegación", ha expuesto.

"La convocatoria que recibimos decía que se iba a celebrar un Cecopi en el Centro de Coordinación de Emergencias y vía telemática para todos los organismos que quisiésemos participar en la reunión", ha indicado en una entrevista este jueves en 'La Hora de La 1' de TVE, recogida por Europa Press. La delegada ha subrayado que la reunión del Cecopi "la convoca Emergencias, el 112", y en ella participaron "una treintena" de personas.

"Creo que no es necesario decir que cuando hay una convocatoria telemática la gente se puede conectar desde su puesto de trabajo, como hicieron prácticamente todos los organismos" como la Dirección General de Tráfico (DGT), Policía Nacional, Guardia Civil, Confederación Hidrográfica del Júcar o Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre otros.

Al respecto, ha indicado que en "infinidad de ocasiones" el actual conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, "que es quien preside" la emergencia, se ha conectado al Cecopi "también de forma telemática". "Todos nos convocamos desde nuestro puesto de trabajo y actuamos de la manera que nos corresponde de acuerdo a nuestras responsabilidades", ha justificado.

En cualquier caso, Bernabé ha recalcado que la "gran pregunta" es por qué no se convocó el Cecopi hasta las cinco de la tarde, una hora en la que "ya sabemos, porque ha salido en las llamadas --recibidas por el 112--, que era todo un caos". "Por eso todo se tenía que haber adelantado", ha considerado. Dicho esto, ha reconocido que con la dana de octubre "falló claramente la prevención y la anticipación a lo que iba a suceder".

"Aquí, en el Centro de Coordinación de Emergencias, se recibe toda la información, las alertas meteorológicas (...), los mensajes cada cinco minutos de la CHJ, de los agentes forestales que estaban vigilando los cauces y que a las tres de la tarde los enviaron a su casa". "Y eso es una decisión política de un responsable que ha decidido que esas personas que estaban vigilando los cauces se fueran a su casa", ha recalcado.

LAS REUNIONES "SE GRABABAN POR SEGURIDAD"

Cuestionada por si existen grabaciones de las reuniones del Cecopi, Bernabé ha reconocido que esta cuestión la tiene "desconcertada" porque al Gobierno "se nos ha dicho que las reuniones se grababan por seguridad de todos". Sin embargo, cuando ella las ha pedido, hasta "dos veces por escrito", le han transmitido desde la Generalitat "que no estaban grabada".

Sobre la hora en la que llegó Carlos Mazón al Cecopi, la delegada ha insistido en que ella lo vio "cuando se envió el ES-Alert". "Yo no sé a qué hora llegó, yo lo vi cuando mandaron el ES-Alert, pero no le puedo decir exactamente qué minuto era", ha aseverado, y ha justificado que cuando "sonó" el mensaje ella estaba "en ese momento hablando por teléfono" con alcaldes porque a partir de esa hora "había una sensación de devastación total". Sobre si sabe dónde estaba el 'president' antes de su llegada al Cecopi, ha afirmado desconocer esta información que se "pregunta toda España".

HASTA LAS 15.00 TIENE "PRÁCTICAMENTE 90" LLAMADAS

Al margen de ello, Bernabé ha recordado que su día 29 de octubre fue "muy intenso": "Lo primero es que yo anulé mi agenda, suspendí la agenda al ver que había una alerta roja a las siete y media --de la mañana-- de Aemet e inmediatamente convoqué a todos los organismos del Estado que, de una manera u otra, intervienen en la emergencia" para que le "informaran de cuál era la situación y que estuvieran alerta para atender cualquier requerimiento de quien tiene la competencia, que es la Generalitat". "Eso fue a las nueve y media de la mañana", ha concretado.

Ese día, ha incidido la delegada, ella se pasó "toda la mañana hablando con alcaldes". "Hasta casi las tres de la tarde, que activamos de una manera directa a la UME porque ya estaban sucediendo hechos terribles en Utiel, yo en mi registro de llamadas tengo prácticamente 90", ha subrayado.

Por eso mismo, ha asegurado que cuando acudan al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana "todas las personas que tenemos que ir a explicar lo que pasó ese día podemos explicarlo sin ningún tipo de manipulaciones ni de recortes ni de medias verdades". "Las decenas de personas que estábamos allí y que vivimos ese día lo podremos explicar", ha garantizado.

En este contexto, se ha preguntado "qué hicieron los máximos responsables" de la emergencia "desde las siete y media de la mañana hasta las cinco de la tarde que se convocó el Cecopi" y ha insistido en que esa hora "es muy tarde y ya lo hemos visto" ahora con el episodio de lluvias que afecta estos días a la Comunitat Valenciana, cuando se ha declarado "una alerta roja de Aemet y, a los 36 minutos, se mandó un ES-Alert a la población para advertir". Por ello, ha incidido en que la clave es "la prevención y la antelación".

Bernabé ha asegurado que el 29 de octubre "sobre las doce de la mañana" llamó a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, para decirle "que era consciente de lo que estaba pasando, que estábamos a su disposición y que, por favor, si consideraba que era necesario nuestra intervención, que se pusiera en contacto inmediatamente y que nos convocara".

"Volvimos a hablar a mediodía hasta que, al final, cuando yo hablé con el alcalde de Utiel y me transmitió cuál era la situación, volví a hablar con la consellera. Le pedí que por favor me pidiera a la UME porque íbamos a ir a hacer los rescates que fueran necesarios", ha continuado.

DOS "PARONES" EN LA REUNIÓN DEL CECOPI

Por otro lado, después de que la Generalitat haya trasladado a la jueza que la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre se realizó de manera telemática y presencial simultáneamente y "en un momento concreto" se produjo "un período de trabajo exclusivamente presencial", la delegada del Gobierno ha explicado que hubo dos "parones", el primero cuando, "alrededor de las seis, un poco antes", desde Emergencias les dicen que desconecten "las cámaras y los audios porque van a pensar qué hacen y que, "cuando tomen una decisión", les "avisarán".

Y el "segundo parón" fue "a partir de las siete y media, más o menos, hasta las ocho y poco, que ya es cuando enviaron el ES-Alert". En esta línea, preguntada por si se produjo algún tipo de votación sobre si enviar el mensaje, cuándo enviarlo, a qué zonas o sobre su contenido, la delegada ha indicado que en un Cecopi "no se vota nada porque lo que se pone es información encima de la mesa de todas las agencias que participan y la dirección de la emergencia da las instrucciones oportunas".

Al margen de ello, ha subrayado que la "cuestión clave" son las "responsabilidades políticas", algo "vital para los ciudadanos de Valencia" que está en este momento bajo la supervisión de la jueza de Catarroja, que será quien "dirima todas las responsabilidades judiciales". Dicho esto, ha apuntado hacia el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón: "Llevamos cuatro meses viviendo una situación dramática (...) y lo que tenemos es una Generalitat que está pendiente de salvar al señor Mazón con distintas versiones cada día".