Bernabé dice estar centrada en la reconstrucción y en València, respecto a si le han ofrecido la portavocía del Gobierno

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preside el minuto de silencio en condena del asesinato por violencia de género en Catarroja - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, secretaria de Igualdad del PSOE y líder del PSPV de València, Pilar Bernabé, ha asegurado estar "centrada" en la reconstrucción tras la dana y en que la ciudad de València "vuelva a brillar", al ser preguntada por si le han ofrecido asumir la portavocía del Ejecutivo central en sustitución de Pilar Alegría.

Así lo ha manifestado a los periodistas un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladara que tiene decidido que la sustituta de Alegría como portavoz del Gobierno será una mujer y que dará a conocer su nombre en los próximos días. La también ministra de Educación debe salir del Gobierno próximamente ante el adelanto electoral en Aragón, donde es la candidata del PSOE.

Ante la pregunta de si le han ofrecido la portavocía del Gobierno, Bernabé ha dicho que agradece "la fe y la confianza", pero ha remarcado que, como se "puede ver", ella está "centrada en la recuperación de la Comunitat Valenciana tras la terrible dana de 2024".

Al respecto, ha reiterado que el Gobierno ya ha "inyectado" 9.000 millones de euros en la provincia de Valencia dentro de "esta reconstrucción que está en marcha". También ha resaltado que este martes ha visitado en Requena y Utiel "muchas de las obras que están en este momento produciéndose en los canales y en los cauces por parte del Gobierno de España".

"Y como bien saben --ha añadido--, también estoy centrada en que la ciudad de València recupere el brillo, la luz y la apertura que hoy por hoy no tiene con una alcaldesa que está abrazada al negacionismo ultra de Vox", en alusión a la 'popular' Mª José Catalá y a su gobierno con Vox en el Ayuntamiento de València.