Bernabé insiste en que era "responsabilidad fundamental" de Catalá reclamar a LaLiga que suspendiese antes el partido

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios durante la XV Edició Guardons d'Honor d'UGT, a 18 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado que "es una evidencia que debió suspenderse antes" el partido entre el Levante UD y el Athletic Club el miércoles debido a las lluvias, al tiempo que ha apuntado que era "responsabilidad fundamental" de la alcaldesa, María José Catalá, reclamar a LaLiga que no se celebrase el encuentro, "como ha hecho en otras ocasiones cuando ha considerado que era oportuno para la ciudad".

Bernabé se ha manifestado en estos términos este viernes, en declaraciones a los medios, antes de asistir a la entrega de la XV Edició Guardons d'Honor d'UGT.

La delegada ha subrayado que "es una evidencia que hay que preparar y planificar y sobre todo hay que fomentar la cultura de la prevención en el ámbito social, en el ámbito público y en el ámbito privado". Además, ha apuntado que en este ámbito privado, cuando puede haber "consecuencias para miles de personas", "su responsabilidad es muy alta".

"Creo que la responsabilidad fundamental de la alcaldesa de València es exigir a quienes tienen en su mano decidir sobre la celebración de un partido de fútbol en unas circunstancias meteorológicas que ya se advirtieron que eran adversas", ha expuesto. Bernabé ha remarcado que Catalá es "la máxima responsable de la protección y la seguridad" de las personas en València y "tiene que reclamarlo".

Igualmente, ha apuntado que LaLiga, "quien tiene la responsabilidad efectivamente de decidir", debe "abrir el ámbito de participación de las personas que están sobre el territorio". "Yo no sé si es que hay alguien al otro lado de la M-30 que pensaba que es que aquí estábamos tomando el sol, pero es que realmente aquí sí había una situación de emergencia", ha comentado.

Bernabé ha señalado que esta situación de emergencia "fue advertida por el club, no por la máxima responsable de la seguridad de las miles de personas que estaban en el campo de fútbol".

La delegada ha reclamado "revisar cuáles son los protocolos para la prevención y la protección de las personas en los campos de fútbol ante situaciones meteorológicas adversas" y ha pedido a los responsables de LaLiga que "con determinación adopten las medidas oportunas y fomenten la cultura de la prevención ante riesgos climatológicos".

Respecto a si cree que el ES-Alert se envió tarde y sobre las explicaciones del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ofreció sobre su carácter como medida de acción y no medida preventiva, Bernabé ha zanjado: "Los ciudadanos y las ciudadanas, los valencianos y las valencianas, ya saben qué administración no es fiable en materia de emergencias".