Bernabé lamenta el "chanchullo para colegas y familias" en la adjudicación de vivienda en Alicante y pide investigarse

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha lamentado el "chanchullo para colegas y familias" en la adjudicación de vivienda pública en Alicante y ha pedido que se investigue.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar Torrent (Valencia) para conocer los avances en las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España en los caminos agrícolas afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

La delegada, interpelada por su opinión sobre las dimisiones en el Ayuntamiento de Alicante en relación con la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública, ha dicho: "Hemos podido comprobar que el problema de la vivienda, que veníamos repitiendo que para el PP era un negocio, ahora también es un chanchullo para los colegas y familias".

Y esto va ligado, ha afirmado Bernabé, a otro tipo de medidas que se toman desde un gobierno "irresponsable" en materia de vivienda como es subir el precio del alquiler para la vivienda pública, "tal y como ha pasado en la Comunitat desde que gobierna el PP".

"Se ha doblado el precio del m2 para alquiler en vivienda pública construida a manos de empresas privadas. Aquéllas viviendas públicas construidas por empresas publicas tienen un precio. Si hacen esa construcción en colaboración público-privada, el precio se dobla. Pasa de 5,5 euros el m2 a 11 euros", ha puesto como ejemplo.

A su entender, "ésta es una técnica y práctica generalizada en la ciudad de València, donde María José Catalá, con su voto en Les Corts, ha aprobado esta medida. Además, ella deja en manos de grandes constructoras el terreno destinado para construir vivienda pública y se dobla el precio de esa vivienda pública", ha dicho.

Ante esta situación, ha pedido al PP, que gobierna en la Comunitat, que "de una vez por todas" ponga en marcha la Ley Estatal de Vivienda, "porque la vivienda es un problema para todos, también para sus votantes, pero no puede ser ni un negocio ni un chanchullo, que es lo que ha acabado siendo", ha apostillado.

"Lo anunció la secretaria general. Vamos a ir a la Fiscalía, vamos a pedir que se investigue a fondo qué es lo que ha pasado en la ciudad de Alicante. No se puede permitir que se de una imagen retorcida de la política en la Comunitat".