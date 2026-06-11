Bernabé llama a superar la València "inhóspita" de Catalá y fija como prioridades acceso a la vivienda y tasa turística

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, durante el Comité Nacional del PSPV, en la sede de UGT-PV, a 9 de mayo de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSPV a la Alcaldía de València y actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha llamado a superar la València "inhóspita" de María José Catalá (PP) y ha fijado como prioridades de su proyecto político para la capital el acceso a la vivienda y la implantación de la tasa turística. "No tengo otro empeño que ese, porque esta es mi ciudad y mi pasión", ha afirmado, sobre su intención de convertirse en la próxima alcaldesa.

Así lo ha manifestado en un acto organizado este jueves por 'Las Provincias', en el que se ha definido como "devota" de la política municipal, ha asegurado que su aspiración es superar los 124.000 votos del PSOE en las elecciones generales de 2023, se ha mostrado capaz de ello y ha considerado que tiene "mucha capacidad de crecimiento".

Bernabé ha lamentado que la ciudad, después de tres años de gobierno del PP y Vox, "un poco menos València, más impersonal, inhóspita y más atascada", donde "cuesta más vivir y establecer un proyecto de vida". "Lo más importante es que todos podamos quedarnos en ella y hoy es imposible", ha advertido.

Dicho esto, ha expuesto que su modelo pivota sobre tres ejes: vivienda, la tasa turística y sostenibilidad. Sobre la primera, ha abogado por que no sea "un problema para quedarte en tu ciudad", por ampliar el parque público y por aplicar mecanismos como la ley estatal para declarar València como zona tensionada. Ha pedido "alejarse de cuestiones ideológicas" y proteger la vivienda pública "para que sea para siempre" y ha garantizado que no tendría "problema" en asumir propuestas de otros "siempre que vayan para mejorar" la ciudad.

En materia turística y de sostenibilidad, ha apostado por limitar los apartamentos turísticos y por proteger a la capital de las consecuencias del cambio climático. En este sentido, ha cuestionado la reforma de la calle Colón para dejarla sin "más espacios verdes o zonas de sombra" y ha argumentado que "no se puede gobernar de espaldas a la gente". "Es la clave del éxito", ha resaltado.

TURISMO Y CATALÁ

Sobre sus primeras medidas como alcaldesa, Pilar Bernabé ha avanzado que la primera reunión que le pedirá "a la presidenta de la Generalitat" será poner en marcha la ley estatal de vivienda y la tasa turística. "Esta ciudad se merece poder tener una buena opinión del turismo", ha reivindicado, y ha lamentado el aumento del "nivel de confrontación entre vecinos y turismo descontrolado".

Sobre la València de Catalá, ha afirmado que contar las cosas que ha hecho durante el actual mandato le "cabrían en una mano" porque no se ha puesto en marcha "ni una sola medida que tenga un impacto positivo". Ha mencionado el bulevar García Lorca y ha reivindicado para el mismo contar con "el espacio verde que necesita el sur" de la capital: "Llevamos décadas reivindicando que salgan las vías de ese espacio para recuperarlo para la gente".

A su juicio, "no tiene sentido" que el Ayuntamiento pretenda ahora pensar "cuántos coches van a entrar más" cuando "todas las ciudades del mundo su preocupación es cuántos coches van a entrar menos". "Tengo la sensación de que esta ciudad mira al pasado", ha lamentado sobre las políticas de Catalá, a la que ha acusado de "buscar una foto muy parecida a unos tiempos añorados" a los que en pleno 2026 "ya no nos representan a la mayoría de la gente".

TRANSPORTES

En materia de transportes, ha admitido las molestias en Cercanías por la implantación del plan de mejora impulsado por el Gobierno de España, con una inversión de 1.700 millones de euros, de los cuales "el 85 por ciento está en ejecución o ejecutado" y el resto "prácticamente proyectados", y ha valorado que todo ello se lleva a cabo "compatibilizándolo con el servicio". "Me gusta la frase de Renfe de disculpen las mejoras", ha subrayado.

Mientras, ha criticado que en València hay ahora "menos autobuses que hace tres años" y que los tiempos de espera en la EMT se hayan "multiplicado por tres". "De esto hay unanimidad, nadie lo va a discutir", ha garantizado, y ha lamentado que la compañía era hace unos años "el servicio público mejor valorado por los ciudadanos y hoy es uno de los peores".

ELECCIONES Y OLTRA

En materia electoral, Pilar Bernabé ha considerado que València "se identifica muy bien con las personas" y ha reflexionado con que cada vez los liderazgos son "más imprescindibles" en política, para lo que ha apostado por "generar confianza". "Me presento como la mujer en la que mis vecinos pueden confiar", ha afirmado, a la vez que ha negado tener miedo de que las elecciones trituren sus posibilidades: "Estoy convencida de ser alcaldesa, me voy a dejar la piel".

De hecho, ha señalado que aspira "a todo" y por eso mismo no va a "renunciar" a ganar, aunque no tiene "ningún miedo al diálogo" con otras fuerzas políticas, pero ha marcado como línea roja la "intolerancia" que también representa ahora el PP María José Catalá.

Sobre tener como rival en Compromís a Mónica Oltra, ha afirmado que está "bien" que la exvicepresidenta del Consell regrese a la política y ha valorado que pueda "recoger todos los votos que probablemente no irían al PSPV" y que se pudieran "perder". "Si ella es capaz de unificar los votos de la izquierda que al final por sumas electorales y aritmética no llegan, estoy encantada y que me acompañen a poder conseguir esa mayoría para la ciudadanía", ha apostillado.

En cualquier caso, ha rechazado que Oltra pueda robar votos al PSPV porque, según ha argumentado, en unas elecciones municipales "la gente vota a la gente" y por eso mismo se ha mostrado convencida de su "capacidad para ser alcaldesa": "No tengo la menor duda de que tanto un vecino de la calle Xàtiva como de la calle Picaio van a sentirse mucho más cercanos de mí de que cualquier persona que se presenta".

RECHAZA HACER "FUTURIBLES"

Sobre la situación judicial de Oltra --a la espera de juicio oral por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre 2016 y 2017--, Bernabé ha señalado que todavía "queda un año" para las elecciones y cada candidato "tiene todavía recorrido" hasta entonces, por lo que ha rechazado hacer "futuribles". "Las cuestiones personales de aquí a 2027 dependerán de cada partido" y cada uno "tendrá que ver cómo evoluciona", ha indicado.

Sobre si va a renovar a los actuales concejales del PSPV, se ha mostrado "contentísima" con su trabajo, aunque ha asegurado que el proyecto del partido es "global" y "de toda la gente". Y sobre si trabaja en incorporaciones, ha replicado que todavía "no estamos en época de fichajes", que se iniciará en marzo del año próximo. También ha asegurado que no se había ni planteado ir en la lista autonómica porque no le parece una "cuestión relevante".

LES ARTS Y EL VALENCIA CF

Por otro lado, sobre la cancelación del Festival de Les Arts, ha señalado que "la rueda no hay que inventarla" y ha recordado que en el mandato anterior en el Ayuntamiento tuvieron ya problemas en el tramo 9 del Jardín del Turia, pero lo solucionaron con "diálogo y mediación". Por eso mismo, ha cargado contra el actual equipo de gobierno por no asumir sus responsabilidades y por haber sido la única parte implicada que no se ha sentado con los promotores de este evento para buscar soluciones. "¿De verdad es normal que no se siente a hablar? Me parece tan difícil de entender", ha apostillado.

Y sobre el Valencia CF, Bernabé ha lamentado que se haya "despegado de la vida de la ciudad" y ha apostado por recuperar esa "desconexión", pero ha avisado de que para ello se necesita "un mínimo de empatía" por parte de la propiedad del club. "Hoy por hoy hay una descomunión total", ha reconocido, aunque ha rechazado una "intromisión" de la política en el fútbol.