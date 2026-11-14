Bernabé y Morant piden al PP que "si le queda dignidad" condene las declaraciones de Ayuso sobre Begoña Gómez

Archivo - La secretaria general del PSOE de Valencia, Pilar Bernabé (i) y la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (d), durante la inauguración del Congreso del PSPV-PSOE de València, a 24 de mayo de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (Españ - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y la cabeza de lista para el 29N del PSOE por València, Pilar Bernabé, han exigido al Partido Popular que, "si le queda algo de dignidad", condene las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la que ironizó con la "lección de feminismo constante" que da Begoña Gómez, que utiliza la universidad como "ascensor social".

De esta manera lo han expresado ambas dirigentes socialistas, durante este sábado en un acto de campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, junto a la portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, y el candidato al Senado Jordi Mayor, en un acto de campaña en València. "Ahora, pues será candidata a rectora teniendo en cuenta que ella podrá dar clases, qué sé yo, de gestión de saunas con final feliz, todo aquello que a lo largo de su vida ha dominado tanto", lanzó Ayuso este viernes en un acto del PP en Madrid.

Sobre estas afirmaciones, Bernabé ha exigido al PP que, "si le queda algo de dignidad, salga y diga que es una vergüenza" porque "no he escuchado unas manifestaciones más machistas y más repudiables que las que dijo la señora Ayuso de Begoña Gómez, ofendiendo a una mujer". En este punto, ha avisado: "Así que sí, tened cuidado, porque cuando la derecha gobierna, a las mujeres siempre nos ponen en el rincón o en las esquinas, que es lo que ella nos dijo ayer".

"No se puede gobernar en contra de las mujeres. Por eso, yo les pido a todas las abuelas de España, por favor, explicadle a vuestras nietas que con Franco no se vivía mejor, que no podemos volver al pasado, que las mujeres no podemos pensar que volvemos a la caverna. Las mujeres somos el futuro", ha pronunciado.

Según ha continuado señalando, "las mujeres, cuando gobernamos, cuando dirigimos, cuando lideramos, aplicamos la política de la empatía". "Las mujeres acompañamos al Partido Socialista siempre a defender los derechos, a defender la igualdad, a defender la justicia social y a aplicarla", ha aseverado Bernabé, que se ha preguntado "dónde está la empatía en la política" y "en Isabel Díaz Ayuso" y "María José Catalá". "¿Dónde está eso en el Partido Popular?", ha apostillado.

Por lo tanto, ha agregado, "lo hicimos en el 2023. Lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. Las mujeres somos, sin duda alguna, las que vamos a parar esta política radicalizada de la ultraderecha y de la derecha ultra que ha convertido la política en un estercolero de fango. Por eso, la fuerza de las mujeres es la que en estas elecciones va a tirar del carro".

MORANT: "AYUSO ES UNA MALA PERSONA"

Por su parte, Diana Morant ha tildado a Ayuso de "maleducada, machista y una mala persona". Para ella, Ayuso "no es feminista", sino "machista" y, "sobre todo, mala persona" porque "dejó morir a 7.291 personas mayores en las residencias" durante la pandemia del covid. "Y eso es de ser muy mala persona", ha insistido.

Así las cosas, se ha cuestionado qué hubiese pasado si, en la pandemia, Ayuso hubiese gobernado la Generalitat Valenciana y ha aseverado que "lo hemos comprobado porque hemos tenido a un Ayuso gobernando que se llama Carlos Mazón y en una dana estaba en El Ventorro y murieron 234 valencianos".

"Eso es lo que pasa cuando ellos gobiernan en vez de gobernar nosotros. Porque con Ximo Puig no habrían muerto 234 vecinos en la Comunitat Valenciana", ha contrapuesto.