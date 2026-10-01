Bernabé: "No es dana ni gota fría pero es una situación a la que se le añade la inestabilidad propia del Mediterráneo"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado este jueves que el episodio de precipitaciones previsto para las próximas horas y que afectará principalmente a las provincias de Valencia y Castellón, donde hay decretada alerta roja a partir de las 18.00 horas, "no es una dana ni una gota fría, pero es una situación a la que se le añade la inestabilidad propia del Mediterráneo".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras una reunión de seguimiento del episodio, en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, en las que ha recalcado a la ciudadanía que se han activado los avisos rojos y, por lo tanto, "es una situación de peligro extraordinario", especialmente en la tarde, la noche y la madrugada en la provincia de Valencia y fundamentalmente en la de Castellón.

Según ha detallado la delegada, "los más de dos grados de media por encima de la media que tiene el Mediterráneo en este momento hacen que sea una zona especialmente vulnerable para situaciones como esta", donde las fuertes lluvias "pueden ser agua en superficie" que produzcan inundaciones en bajos, garajes y sótanos por acumulación en pocas horas, pero también que en la zona prelitoral de las sierras, sobre todo en Castellón y en el norte de la provincia de Valencia, "puede hacer que llegue el agua arrastrada a barrancos y ramblas".

En esta Castellón, hay una previsión de lluvia "muy elevada" y "muy alta" en las zonas del interior norte, por lo que ha reclamado a todos los organismos competentes en la vigilancia de ramblas y barrancos que estén "muy alerta y que estén muy pendientes para que no pueda comprometer la seguridad de las personas".

"QUEDARSE EN CASA"

"Los Es-Alert que ha recibido la población durante esta mañana tienen un objetivo fundamental de prevenir a la ciudadanía para que puedan prevenir con tiempo la situación de esta tarde y de esta noche", ha dicho Bernabé, para quien "la mejor de las opciones es quedarse en casa" y "evitar los desplazamientos el máximo posible".

Así, ha señalado que si van a utilizar el vehículo y salir durante las horas "más críticas", ha pedido "por favor que miren bien cuál es la información a través de los canales oficiales de la DGT y del 112 por si hay carreteras cortadas y hay alguna situación de peligro en alguno de los espacios por donde vayan a transitar".

"Pero, sobre todo, hay que evitar los desplazamientos en la medida de lo posible y siempre intentar estar, sobre todo en las zonas cercanas a los barrancos y las zonas inundables, en zonas altas, siempre como una garantía de protección", ha pedido, ante la inestabilidad que será "muy alta".