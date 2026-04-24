Bernabé, sobre las palabras del juez instructor del exDAO: "Son terribles e impropias de quien debe impartir justicia"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha criticado este viernes las palabras del juez instructor del caso del exDAO sobre violencia de género y custodia, y las ha calificado de "terribles" e "impropias de quien debe impartir justicia y la justicia está por encima de aquellos que vierten su ideología".

Así lo ha señalado en atención a los medios en València, donde ha asistido a la Jornada de presentación de los instrumentos de gobernanza de la hoja de ruta 'Albufera de Valencia: actuaciones integradas para su recuperación y mejora de la resiliencia, al ser preguntada por su valoración sobre estos comentarios del magistrado David Yehiel Maman Benchimol, juez que investiga la denuncia interpuesta contra José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por agresión sexual contra una subordinada.

Bernabé ha anunciado que el PSOE se suma a una queja formal de más de cien organizaciones de mujeres presentada ante al Consejo General del Poder Judicial "para que estas actitudes no se repitan y que las mujeres que tanto sufren la violencia de género, la violencia machista y la violencia que nos daña por el mero hecho de ser mujer", no tenga que pasar por "el sufrimiento de escuchar semejantes declaraciones de quien debe velar y garantizar su seguridad y su vida".

En esa queja forma se pide al CGPJ que "no se vuelvan a repetir este tipo de declaraciones" en un "acto público" por parte de "alguien de quien se espera que pueda hacer e impartir justicia de forma ecuánime". "Desde luego no puede hacer este tipo de declaraciones", ha zanjado.