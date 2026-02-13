Bernabé pide a Catalá que no "vete" a los vecinos del bulevar sur: "Donde quitamos vías no vamos a meter el coche"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también líder del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, se reúne con la Plataforma Corredor Verd - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también líder del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha pedido a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), que escuche "el sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía" y no "vete" a los vecinos de las decisiones sobre el futuro bulevar García Lorca, al tiempo que ha insistido en que este espacio cuente con un gran entorno verde: "Donde quitamos vías no vamos a meter el coche".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes, tras reunirse en la Delegación del Gobierno con representantes de la Plataforma Corredor Verd, a quienes ha transmitido el "máximo compromiso" del Ejecutivo central con las reivindicaciones de los vecinos y la defensa de un "gran corredor verde, una gran zona verde que se va a convertir en el segundo pulmón de la ciudad".

Bernabé ha reivindicado que València "no puede perder oportunidades" ni se puede "quedar atrás en el desarrollo de una gran ciudad europea y no puede ir en contra de la evolución" de las grandes capitales, "que buscan sobre todo proteger a los ciudadanos en materia de salud". "En València mueren 450 personas al año por la contaminación, según un informe de la UPV", ha alertado.

Dicho esto, ha argumentado que esta situación "a lo único que obliga a cualquier administración es a buscar la fórmula para reducir las emisiones de gases contaminantes y, por lo tanto, hacer que las ciudades tengan Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y puedan proteger a la ciudadanía". En esta línea, a su juicio "plantear proyectos donde se presupone que van a entrar más vehículos en la ciudad es justo lo contrario de lo que debería hacer una administración responsable".

Por ello, ha ratificado que su compromiso y el del Gobierno de España con los vecinos de València es "claro y contundente": un compromiso "con una gran obra que es una de las inversiones más importantes, con una inversión de 500 millones para poder quitar las vías del tren": "Donde quitamos las vías no vamos a meter el coche, donde quitamos las vías vamos a poner una gran zona verde".

"DA IGUAL QUIÉN ESTÉ SENTADO EN UN SILLÓN"

Según la delegada, en esta cuestión "da igual quién esté sentado en un sillón" porque es "un problema del que tiene preocupación por la foto". "Aquí hay gente que se preocupa por la foto, yo me preocupo y el Gobierno de España se preocupa por que haya un gran jardín y un gran entorno verde donde se eliminan las vías del tren para que no sean los coches los sustitutos de los trenes", ha recalcado.

En esta línea, Pilar Bernabé ha asegurado que el hecho de que los vecinos puedan "conocer en profundidad y participar" en el plan de movilidad del bulevar debería ser "una sensibilidad propia del Ayuntamiento". "Es una cuestión no menor porque es evidente que es necesario y es importante", ha señalado, y ha apuntado que en el último Consejo de Administración de la Sociedad Parque Central se acordó un proceso participativo en el que la opinión de los vecinos sea vinculante para poder aprobar "cualquier cuestión".

PLANES DE MOVILIDAD "PARA TODOS LOS GUSTOS"

Paralelamente, la delegada del Gobierno ha aclarado que la planta viaria del citado bulevar la aporta el Ayuntamiento de València, pero ha advertido de que el consistorio tiene planes de movilidad "para todos los gustos, dependiendo del día", y el ejemplo "más claro" es Pérez Galdós: "Hizo un plan cuando no quería eliminar un carril diciendo que era imposible eliminar ese carril porque, si no, no se cumplían los parámetros que había marcado. Cuando le dijeron que no va a recibir las ayudas pertinentes para la obra, entonces rápidamente salió otro plan donde decía que sí que podían eliminar el carril".

Dicho esto, ha acusado al consistorio que dirige María José Catalá (PP) de ocultar el plan de movilidad sobre el bulevar García Lorca, que el PSPV en el Ayuntamiento ha solicitado. Para Bernabé, el hecho de que se haya "ido conociendo por fascículos en algún medio de comunicación" no da "muchas garantías de que sea riguroso". "Fíjese qué cosas que no nos lo dan", ha cuestionado.

Preguntada por cómo llevará a la práctica el compromiso del Gobierno con la gran zona verde en el futuro bulevar cuando la planta viaria es competencia municipal, Bernabé ha explicado que al Consejo de Administración de la Sociedad Parque Central tendrá que llevarse "la aprobación de distintos contratos" y ha garantizado que en ese foro el Ejecutivo central "ejercerá por supuesto su voto y su voz".

Y sobre si esos votos serán contrarios siempre que no se mantenga la zona verde similar a la que ganó el concurso, ha argumentado que la Sociedad Parque Central es un espacio "para el diálogo y para llegar a acuerdos". "Y esto no va de vetar", ha alertado, al tiempo que ha "invitado" a María José Catalá a no "vetar a los vecinos".

"Hay que poner en la Sociedad Parque Central la voz de la mayoría de los vecinos y las vecinas del entorno, con 50.000 firmas, y creo que ese es un buen espacio para poner el sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía que quiere una gran zona verde y quiere que el coche no sustituya a los trenes en el centro", ha afirmado.

LA SOCIEDAD PARQUE CENTRAL NO PUEDE SER UN "JUEGO DE TRONOS"

A su juicio, "entender la Sociedad Parque Central como un juego de tronos o como un juego de votos es un error de la política" porque este foro es "un espacio de diálogo, de acuerdo, de consenso, de entender la buena política y de escuchar a la ciudadanía". "Generar un protagonismo del veto del voto creo que está muy alejado del espíritu de lo que debería ser ejercer la política", ha señalado.

Finalmente, ha garantizado que el Gobierno de España "va a ir siempre a la Sociedad Parque Central tomando la voz de los vecinos y de las vecinas porque entiende la política en colaboración con la ciudadanía". "Cada cual tiene que responder de cómo entiende la política", ha deslizado, y ha subrayado que le "gustaría escuchar" a Catalá "cómo entiende ella la política, qué es lo que le han trasladado los vecinos en reiteradas ocasiones y cómo va a materializar la principal reivindicación de los vecinos".

LOS VECINOS RECLAMAN EL ESTUDIO DE MOVILIDAD

Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal de la Roqueta, Miguel Sánchez, y el de la Petxina, Cristóbal Aguado, han cuestionado que el proceso participativo sobre el futuro bulevar García Lorca "que debería ir liderado y organizado por parte de la sociedad", han reivindicado, todavía no se haya iniciado a estas alturas al estar pendientes del estudio de movilidad del Ayuntamiento.

"Desde septiembre u octubre el señor Jesús Carbonell, concejal de Movilidad, anunció que estaba casi listo y que en breve nos lo iban a compartir. Pero no nos lo ha compartido a nosotros. Estamos en febrero y todavía no lo conocemos, ni nosotros como vecinos ni tampoco la oposición", han denunciado, y se han preguntado "por qué se está escondiendo durante tantos meses".

Además, han reclamado que las mejoras no se basen únicamente en un informe de movilidad, sino que también se incorporen de ruido, contaminación o de perspectiva de género para saber "cómo van a afectar realmente estos cambios en la vida de las personas que viven y que vivirán en el entorno". "No podemos basarlo únicamente en una condición que es la movilidad que parece que unilateralmente está planteándose el gobierno de María José Catalá", han argumentado.

"Esto al final es un movimiento que afecta a toda la ciudad, porque estamos hablando del Corredor Verde, no afecta solamente a un barrio, sino que esto es un equipamiento de toda la ciudad. Esto es algo comparable a lo que ocurrió con el Jardín del Turia y es algo que va a articular y vertebrar toda la ciudad", han resaltado.