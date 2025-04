Bernabé: "El problema fue celebrar un Cecopi a las cinco de la tarde porque era extremadamente tarde"

VALÈNCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha insistido en que el "problema" del día de la riada en la provincia de Valencia, 29 de octubre, fue celebrar un Cecopi a las cinco de la tarde "porque era extremadamente tarde", ha lamentado.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas durante la visita a las obras del barranco en Paiporta (Valencia).

La delegada, interpelada por un documento hecho público por Compromís en el que afirma que a las 19.30 horas del día 29 ya hubo correos con la posible petición de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para Valencia y en el que se hablaba de fallecidos, pero el mismo no llegó hasta Delegación hasta las 20.35 horas, Bernabé ha dicho que durante la tarde del 29 "se sucedieron toda una serie de situaciones que nunca debieron pasar a partir de las 5 de la tarde porque ya era tarde".

A su juicio, "probablemente muchas de las cuestiones se podían haber adelantado y se podían haber hecho por la mañana con previsión y con prevención y habrían sido mucho más efectivas y más ordenadas de lo que se sucedió en esa tarde fatídica del 29 de octubre, cuando ya había tal caos que, como bien saben, hubo incluso errores en la propia petición de la UME en primera instancia", ha dicho.

Por lo tanto, ha indicado que la petición de la UME, "que se produjo a las ocho y pico por correo electrónico, realmente fue efectiva en la medida en que los medios de la Unidad Militar de Emergencias estaban en el terreno, en Utiel, intentando entrar", algo que no podían porque era imposible acceder.

"Estaban --ha agregado-- haciendo rescates de una manera muy complicada y comenzaron a bajar a partir de la hora en la que efectivamente ya se sabía que se estaban desbordando los barrancos en la zona del norte a sur".

Y ha añadido: "Todo el mundo y toda España vio las imágenes de cómo caía el puente de Picanya a las siete de la tarde o antes de las siete, por lo tanto cualquier comunicación que se hiciera a partir de que toda España vio las imágenes pues es que es redundar en algo que era obvio y que todo el mundo vio. Yo lo vi en las imágenes", ha dicho.

La delegada ha insistido en que hay cuestiones "claves" y "palmarias" que son los avisos que se produjeron a quienes tenían la competencia y la responsabilidad de la emergencia, "y los avisos se dieron cada cinco minutos y llegaron a el Centro de Coordinación de Emergencia responsable de la Protección Civil en la Comunidad Valenciana".

"Siendo ellos el mando de la emergencia, eran quienes tenían que prever todos los escenarios de riesgo en todos los ámbitos, y esos escenarios se tienen que plantear en el ámbito del marco de la dirección de la emergencia. Pero como les digo, el problema fue celebrar un Cecopi a las cinco de la tarde porque era extremadamente tarde", ha apostillado.

PERSONACIÓN GENERALITAT

Por otro lado, preguntada por su valoración respecto al rechazo de la jueza de la dana a admitir la personación de la Generalitat en el procedimiento, Bernabé ha rechazado valorar pronunciamientos judiciales: "No lo he hecho y no lo voy a hacer", ha dicho.

Así mismo, interpelada por la petición de la jueza a la CHJ de mostrar los puntos de medición de agua del día de la riada, la delegada ha señalado que "desde el primer minuto" todos los organismos del Estado "han estado a disposición de todos los requerimientos e información de la jueza y vamos a seguir estándolo". "Todas aquellas cuestiones que la jueza requiera, todos los organismos del Estado los proporcionaremos sin lugar a dudas", ha apostillado.