Bernabé replica a Camarero que el Cecopi no es un órgano colegiado y "tenía avisos cada cinco minutos de los caudales"

La delegada critica: "Lo que pasó el 29O podríamos tenerlo más clarificado si no hubiesen hecho el borrado de las grabaciones"

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recalcado este martes que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no es un órgano colegiado, que su mando único corresponde a la Generalitat y que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) recibió el día de la dana "avisos cada cinco minutos de los caudales" a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que "no se cayó".

Así ha respondido, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Alginet (Valencia), después de que este martes la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, haya asegurado que fue el Cecopi "evidentemente" quien dio la orden de lanzar el ES-Alert la tarde de la dana y ha subrayado que se trata de un órgano "colegiado" que tiene "dos codirectores: el representante de la Conselleria de Emergencias y la delegada del Gobierno.

Bernabé ha criticado que la portavoz del Consell haya dicho que el Cecopi es un órgano colegiado: "Ahora tendré otra vez que sacar otro documento para volver otra vez a decir que vuelven a intoxicar y a sacar 'fakes' con el generador de contenidos 'fake', porque tengo el papel firmado por el responsable del 112 que dice que el Cecopi no es un órgano colegiado".

La delegada del Gobierno ha subrayado que en la ley "está claro quién tiene la competencia, quién tiene el mando y quién toma las decisiones". "No sé qué estamos discutiendo, si es que sólo tienen que cogerse las leyes y su propio plan", ha añadido.

En ese sentido, se ha preguntado "quién tiene la palabra", si "unas declaraciones para salir del paso" o la propia ley, que también recoge que la Generalitat tiene el mando único y es "quien toma la decisión".

"QUE ENSEÑEN LAS GRABACIONES"

"Si no, que enseñen las grabaciones del Cecopi, si es que lo tienen muy fácil. Cuando yo pedí las grabaciones del Cecopi, que por cierto siempre han dicho que estaban grabadas, me contestó por escrito que el Cecopi no era un órgano colegiado y que por lo tanto no tenían que tener actas al respecto. Blanco y en botella", ha agregado.

Además, ha apuntado que "probablemente" lo sucedido en el día 29 de octubre estaría "más clarificado si no hubiesen hecho el borrado de las grabaciones".

EL SISTEMA "NO SE CAYÓ"

Preguntada por la posible responsabilidad de la CHJ y por si, mientras estuvo reunido el Cecopi, se dejaron de recibir informaciones sobre los caudales del barranco del Poyo, Bernabé ha subrayado que "quien tiene que recibir la información de los distintos canales es el Centro de Coordinación de Emergencia" y que "los avisos del SAIH, que están regulados y llegan al CCE, llegaron cada cinco minutos".

Bernabé ha asegurado que el sistema de alerta "no se cayó" y que "está la lista" de avisos que se recibieron. "Es que eso es comprobable, ahora ponen el acento en los correos electrónicos pero un correo electrónico es a más a más", ha agregado.

Además, la delegada ha recalcado que el CCE, durante la emergencia, "es quien tiene toda la información que viene de todos los ámbitos; de los agentes forestales que no están o no tienen por qué estar en el Cecopi porque están en los distintos barrancos; de las llamadas del 112; de la comunicación permanente que deberían haber mantenido con los alcaldes y alcaldesas de cada uno de los municipios y que tendrán que justificar por qué no les llamaron, por qué no establecieron comunicaciones permanentes con ellos", ha añadido.

Bernabé ha aseverado que "aquí se va a producir un proceso judicial y todo el mundo tendrá que explicar cuáles son sus competencias arreglo a la ley, y ahí no les van a salvar los generadores de contenido 'fake' que tienen en el Palau de la Generalitat para lanzar mensajes a confundir a la ciudadanía".

Finalmente, preguntada por las informaciones publicadas sobre que el Ministerio de Interior no enviase especialistas de la Guardia Civil a Valencia hasta cuatro días después de las inundaciones, Bernabé ha asegurado que "la movilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, se dieron desde el minuto uno y toda la gente que estaba en la Comunidad Valenciana se movilizó de manera inmediata".