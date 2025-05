Bernabé replica a Mazón por acusar al PSPV de utilizar a las víctimas de la dana: "Ha perdido totalmente el norte"

VALÈNCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha afirmado este jueves que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "ha perdido totalmente el norte" al "ser capaz" de acusar al PSPV de "repartir carnés de buenas o malas víctimas" de la dana. "Que haga el favor de dejar de avergonzar al pueblo valenciano", le ha conminado.

Bernabé se ha referido así preguntada por los medios sobre las recriminaciones vertidas por Mazón durante la sesión de sesión de control en Les Corts y al respecto le ha replicado: "Nosotros no hemos señalado a nadie, aquí solo hay alguien que ha señalado a las víctimas, las ha deshumanizado, las ha atacado y ha hablado de ellas de forma directa y además ofendiendo, pero esta es la realidad que estamos viviendo en nuestra comunidad", ha lamentado.

En ese sentido, ha expuesto que Mazón lleva seis meses diciendo "mentiras sin parar a ver si alguien se cree algo", pero ha recalcado: "Ya no tiene crédito en esta comunidad, no hay ni una sola persona que le comprenda y mucho menos que secunde nada de lo diga".

Así, ha recriminado a Mazón que sea "capaz de decir a los ojos de todo el mundo, en sede parlamentaria, semejante mentira" cuando ha subrayado que "nadie podrá sacar ni una sola frase de ningún miembro del partido socialista ni del Gobierno de España señalando a las víctimas de nada" al contrario que, ha cotejado, las declaraciones de su vicepresidenta, Susana Camarero, y del síndic de Vox, José María Llanos. "Yo no contesto a Mazón, le contesta la hemeroteca todos los días", ha remarcado.

Por todo ello, ha lamentado que "lo triste de todo esto es que no para de avergonzar al pueblo valenciano como en los tiempos más oscuros de esta comunidad otra vez otra vez". "Y todo esto --ha añadido-- porque Mazón no se quiere ir y porque Feijóo todavía no se atreve a sacarlo".

Así, ha confiado en que el líder de los 'populares' "cuando haga el cónclave, a ver si tiene suerte y si no sale cardenal, el único favor y cosa buena que puede hacer a la Comunitat Valenciana ya el PP es quitar al señor Mazón y dejarnos, por fin que podamos pasar página del momento más terrible de la comunidad y no tener que escuchar tanta mentira, tanto reescribir la historia".

"EXPLICACIONES DEL GOBIERNO"

Asimismo, también ha respondido a las declaraciones del nuevo jefe de la delegación del PP en la Eurocámara, el valenciano Esteban González Pons sobre la actuación del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al respecto ha recalcado que ella, como delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha atendido a las víctimas.

"Nadie ha escuchado ni una sola polémica sobre esos encuentros, sobre esas visitas y sobre ninguna cuestión que tengan que ver con esto porque yo me niego a tratar este asunto por el respeto que merecen las víctimas de esta terrible tragedia. No tengo nada más que decir. En su fango, que se queden ellos. A mí no me van a encontrar", ha apostillado.