Bernabé replica a Mazón que "ha dejado perder" 1.800 millones por "indicación" de Feijóo y por "regalos fiscales"

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha replicado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "ha dejado perder" 1.800 millones de euros para la autonomía valenciana por "indicación de su jefe", el líder del PP nacional Alberto Núñez Feijóo, y por "regalos fiscales". "Ahora quieres que te pague la fiesta otro", le ha reprochado.

Así se ha expresado este viernes la delegada en respuesta a los medios de comunicación en València, al ser preguntada por las declaraciones de Mazón, quien ha asegurado que alertará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del "casi colapso" de liquidez que ha afirmado que existe en la Comunitat Valenciana, y ha denunciado que "en el peor momento de la historia de la Comunitat Valenciana se nos niega la liquidez extraordinaria que siempre se nos ha ofrecido porque estamos infrafinanciados".

Al respecto, Bernabé ha defendido que el Ejecutivo central "ha hecho unas transferencias extraordinarias por la dana", mientras que el Consell de la Generalitat "ha dado cero euros para la dana a esta comunidad de sus presupuestos, porque ha utilizado las transferencias del Gobierno de España para destinarlas a la dana".

Además, ha criticado que el PP "votó en contra del orden del día de la reunión de presidentes", en el que se proponía debatir sobre el modelo de financiación, y se ha preguntado por qué los 'populares' votaron en contra de "cuestiones claves" para la financiación de la Comunitat y que "hoy supondría más de 1.300 millones de euros", en relación a las entregas a cuenta y el déficit. "El Partido Popular, por indicación de su jefe de filas, Feijóo, perjudicó por 1.300 millones de euros a los valencianos", ha aseverado.

En la misma línea, ha acusado a Mazón de hacer "un regalo de 500 millones de euros a sus colegas en un regalo fiscal", además de "regalar 14 millones de euros a una empresa que gana 5.000 millones de euros", en relación a la eliminación de la Generalitat de las tasas autonómicas y las "ecotasas" a las centrales nucleares.

"¿Y ahora le dice a todos los españoles que con sus impuestos paguen los regalos fiscales que él le quiere hacer a sus colegas aquí en la Comunitat Valenciana?", ha censurado Bernabé, al tiempo que ha sostenido que "las cuentas no salen".

"Ya está bien de intentar tomar el pelo a la gente. Tú has hecho un regalo de más de 500 millones de euros con un paquetito y has negado, porque te ha obligado tu jefe, 1.300 millones de euros. Son más de 1.800 millones de euros que tú has negado y que has dejado perder y ahora quieres que te pague la fiesta otro. Tienes que asumir tu responsabilidad y tienes que ser consciente de que eres el peor gestor que ha tenido esta comunidad en toda nuestra historia", ha espetado a Mazón.