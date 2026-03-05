Bernabé resalta la "gran experiencia" del nuevo subdelegado en Alicante, Manuel Pineda, y agradece el trabajo de Nieves

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha agradecido este jueves la labor desarrollada por Juan Antonio Nieves al frente de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, al tiempo que ha destacado la trayectoria y "gran experiencia" de Manuel Pineda, quien lo releva en el cargo.

Bernabé, en declaraciones a los medios este jueves en València, ha resaltado que Pineda "es un médico reconocido, alcalde de Rafal, con una gran experiencia y trayectoria política". Bernabé ha destacado su "política de cercanía propia de un alcalde". Asimismo, ha expresado su confianza en poder "seguir trabajando en la misma línea que hemos seguido trabajando hasta ahora".

Por otro lado, le ha dado "las gracias a Juan Antonio Nieves por su trabajo, su dedicación, por su esfuerzo en la provincia de Alicante, por la gran profesionalidad que ha demostrado a lo largo de estos años como subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante".

Bernabé ha subrayado la coordinación mantenida durante su mandato "con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en conseguir además que la provincia de Alicante, que es una provincia con una tensión poblacional muy elevada, esté en unos niveles de criminalidad muy adecuados para el nivel de población que representa y que siga trabajando generando en la provincia una provincia segura".