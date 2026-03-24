Bernabé subraya que "lo más importante es centrarse en que el Puerto de València "sea uno de los más sostenibles"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado que "lo más importante" es "centrarse" en que el Puerto de València "sea uno de los más sostenibles y con un compromiso absoluto con la transición ecológica y energética".

"El Puerto de València aspira a ser un puerto de emisiones cero, un puerto donde su principal función logística vaya por la vía ferroviaria, porque el transporte de mercancías ferroviario es el que garantiza la sostenibilidad y el futuro de una instalación como es el puerto", ha aseverado.

Así lo ha hecho notar la representante de la administración central a preguntas de los medios sobre el hecho de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por Per l'Horta en la vía judicial abierta contra la aprobación del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València, un caso que ha supuesto décadas de batalla en los tribunales desde que se aprobó el proyecto en 1999.

Al respecto, la delegada ha resaltado que "el Gobierno de España ha hecho la mayor de las inversiones posibles en el Puerto de València y en la Intermodal de la Fuente de San Luis, que será la más importante de Europa, para poder ejercer esa actividad logística necesaria e importante en cualquier puerto, pero hacerlo de una manera que no genere ningún impacto en el medio ambiente y que lo haga de una manera sostenible".

"Cuantos más trenes y cuanto más vehículo ferroviario y transporte ferroviario apostemos para el Puerto de València, más vehículos y más camiones sacaremos de la circulación en los alrededores del Puerto de València", ha argumentado Bernabé, quien ha considerado que "la mejor de las noticias es que tengamos administraciones comprometidas que trabajen por mantener en el puerto una infraestructura dotada de todo lo que tiene que ver con el transporte de mercancías ferroviario".

"El transporte de mercancías ferroviario --ha continuado-- es la clave de mantener un puerto sostenible, un puerto de bajas emisiones y un puerto que respete la transición ecológica y el objetivo".