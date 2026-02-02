Bernabé tilda de "violencia política" el insulto de una edil a Sánchez en Teruel y pide al PP que le reclame el acta

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha calificado de "violencia política" el insulto de la concejala de Vallanca (Valencia) Belén Navarro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo en un acto de partido en Teruel, y ha pedido al PPCV que le reclame el acta.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos tras su visita a Torent (Valencia) para conocer los avances en las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España en los caminos agrícolas afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Preguntada por el insulto de la edil 'popular', Bernabé ha manifestado: "Lo único que pido al PPCV es que pida el acta a la concejala y pida perdón a los valencianos porque a nosotros no nos representa".

"Ese PP --ha añadido-- traspasa todos los limites. Se deja las metáforas de fruta para insultar abiertamente y para demostrar una y otra vez que la polarización es asimétrica. Demuestra esa asimetría en el momento en que en un partido se organiza para ir a reventar un acto democrático. Eso es violencia política y no se pueden traspasar esos límites".

A su juicio, se ha pasado de "usar metáforas de fruta o bailecitos como el que hizo Alberto Núñez Feijóo el día de su cumpleaños a que ahora, en este momento, ya todo vale y es intolerable. Se pasan todas las líneas y eso no se puede permitir". Y ha resumido: "Esto requiere el perdón del PPCV y la exigencia del acta de esa concejala".