Bernabé transmite "apoyo total" a los docentes en sus reivindicaciones y agradece su "esfuerzo" por mejorar la educación

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha brindado su "apoyo total" a los docentes valencianos en sus reivindicaciones y ha agradecido su "esfuerzo" durante este mes de huelga indefinida por mejorar la educación pública.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras participar este jueves en un acto organizado por 'Las Provincias', en las que ha expuesto que durante esta jornada "hay una manifestación" y en ella "los sindicatos tendrán la posibilidad de expresar en los manifiestos finales la posición y la voluntad de los profesores".

Dicho esto, ha asegurado que "solamente" quiere mostrar su "apoyo total a todos los docentes que, con su esfuerzo a costa de su bolsillo, están reivindicando y luchando por una educación pública de calidad que va a revertir sin duda alguna en la mejora de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas".

"Quiero agradecérselo como madre, como mujer y como valenciana el esfuerzo que ellos están haciendo de su propio bolsillo por luchar para mejorar la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas en esta comunidad", ha agregado.

El profesorado valenciano ha optado por suspender temporalmente la huelga indefinida que se desarrolla en la educación pública valenciana desde el 11 de mayo y continuar con las protestas. Se trata de una "interrupción estratégica" que permite no hacer huelga pero seguir con acciones de protesta y retomar el paro en cualquier momento sin previo aviso. Según apuntaron este miércoles las organizaciones sindicales, la interrupción se hará efectiva el viernes 12 de junio.