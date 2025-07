Bernabé urge al PP a apoyar las entregas a cuenta en el Congreso: "Si no tendrá que salir Mazón a explicarlo"

VALÈNCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y dirigente del PSOE, Pilar Bernabé, ha exigido al PP que apoye este martes la convalidación de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas en el Congreso, que supondrían "800 millones de euros para la Comunitat Valenciana".

De lo contrario, ha advertido que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "tendrá que salir y explicar a los valencianos por qué ha votado en contra" su partido, en la votación que tendrá lugar en la Cámara Baja del real decreto-ley aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros para repartir entre las comunidades 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Así lo ha trasladado Bernabé, en rueda de prensa de balance de las actuaciones del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, al ser preguntada por las críticas del Consell al Gobierno por la tardanza en aprobar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario.

En primer lugar, la responsable estatal ha reiterado que para recibir ese FLA, que es una "aportación extraordinaria", las comunidades deben tener "sostenibilidad y autonomía financiera propia", algo que no cree que tenga la Generalitat por sus "regalos fiscales de 500 millones de euros" en las bajadas de impuestos aprobadas en los últimos meses.

"¿Pero usted ha hecho sus deberes para pedir el extra-FLA? (...) A uno le tienen que cuadrar las cuentas, es de primero de Primaria: si quitas 500, tienes 500 menos", ha ilustrado, y ha criticado que "la Comunitat es la comunidad que más rebajas fiscales ha aprobado en 2025 para contentar a los de siempre".

También ha reprochado a Mazón que haya aprobado una rebaja de 14 millones de euros a una empresa que gana 4.000 millones, en alusión a la bonificación del impuesto nuclear a Iberdrola, y que no quiera sentarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a negociar el sistema de financiación tras el acuerdo singular alcanzado con Catalunya.

"Me cuesta muchísimo saber cuál es el papel del 'president' de todos los valencianos, que no sirvió para proteger a los valencianos el 29 de octubre y no sirve ni siquiera para sentarse en una mesa a negociar la financiación. ¿Entonces para qué sirve, para qué está? Ya sabíamos que quería llegar a julio, ya ha llegado. ¿Pero va a hacer algo?", ha enfatizado.

Por contra, la delegada del Gobierno ha subrayado que el PP tiene este martes la "oportunidad extraordinaria" de apoyar las entregas a cuenta para que la Comunitat reciba esos "800 millones".

Si sale adelante el real decreto en el Congreso, ha garantizado llegará "lo que corresponde" a las arcas valencianas, al margen de la operación de endeudamiento de 1.816 millones de euros con entidades privadas que autorizó el Gobierno la semana pasada al Consell.