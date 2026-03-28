Bernabé ve una "buena noticia para la política" el regreso de Oltra porque València "necesita absolutamente un cambio"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha celebrado el regreso de la exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, porque, a su juicio, es una "buena noticia para la política", ya que, tal como ha recalcado, la ciudad de València "necesita absolutamente un cambio".

De esta manera lo ha expresado Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que Mónica Oltra haya anunciado su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de València. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", ha aseverado.

Oltra lo ha avanzado este mismo sábado, en València, durante una intervención en el VII Congrés Iniciativa-Compromís, formación a la que pertenece, en la que se ha mostrado visiblemente emocionada al aceptar la petición para liderar Compromís de cara a las elecciones municipales.

Para Bernabé, el regreso de la que fuera líder de Compromís es "una buena noticia para la política y para la buena política", al tiempo que ha celebrado que "todos los partidos que están en la izquierda vayan configurando y conformando sus alternativas y que se vayan organizando para poder trabajar para la ciudadanía, para poderle ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas una alternativa donde no se quede ningún espacio de la izquierda por cubrir". "Creo que esta es una cuestión fundamental, porque Valencia necesita absolutamente un cambio", ha insistido.

El Partido Socialista "lo tiene claro desde el primer día", ha dicho y ha añadido: "Vamos a demostrar a los valencianos y a las valencianas que otra ciudad es posible, que una ciudad mucho más abierta, diversa, plural, pero una ciudad donde se ejerza la buena política, la que protege, la que cuida y la política para la mayoría de las personas. Esa es la política que necesitamos demostrar a toda la ciudadanía y que la ciudadanía necesita más que nunca".

Por lo tanto, Bernabé cree que, "en un momento como este, donde nadie sobra, donde sumar todas las fuerzas es fundamental, es muy buena noticia que todos los partidos y el resto de partidos de la izquierda vayan organizándose para poder tener la garantía de que ningún espacio de la izquierda se queda por cubrir".

Preguntada por las posibles consecuencias electorales tras el regreso de Mónica Oltra, la líder de los socialistas en la ciudad de València ha remarcado: "Esto no va de confrontar a las mujeres de la izquierda en ningún aspecto, sino de entender que la política va de aceptar y sumar todas las opciones, sin descalificaciones ni confrontación. Cada organización tiene que aportar y todas las aportaciones siempre son buenas".

Dicho esto, Bernabé ha reconocido que hoy está "contenta" y "convencida" de que "todas y cada una de las personas que se sienten reconocidas en la izquierda saben que tienen un espacio asegurado y, por lo tanto, hoy es una buena noticia para la política en general y para la buena política en particular".

TRES MUJERES CANDIDATAS A LA ALCALDÍA DE VALÈNCIA

Cuestionada sobre que serán tres mujeres las que seguramente se presenten a la Alcaldía de València --María José Catalá (PP), Pilar Bernabé (PSPV) y Mónica Oltra (Compromís)--, Bernabé ha apuntado que "es bueno que València sea un reflejo del mundo necesario".

"En un momento en el que la derecha, especialmente acompañadas estas derechas del otro lado del Atlántico, se empeña en quitar a las mujeres del espacio público, especialmente donde defendemos nuestros derechos, es bueno que València sea un reflejo del mundo necesario, que es el mundo visto a través de los ojos de las mujeres", ha sentenciado.