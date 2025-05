Bernabé ve un "numerito" la petición de FLA extraordinario del Consell y le reprocha su "regalo fiscal" de 500 millones

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha tildado de "cortina de humo" y "numerito" las críticas del Consell por la no concesión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario y ha reprochado al ejecutivo del 'president' Carlos Mazón haber hecho "un regalo fiscal de 500 millones" a sus "colegas" sin tener "un plan B".

Para la delegada, es "muy fácil de entender que alguien que hace un regalo de 500 millones de euros que se ha convertido en un regalo fiscal para los de siempre y que tiene 500 millones de euros menos en la caja sin tener plan B" a quien acaba perjudicando es a los proveedores, que, además, "tienen que llevar a cabo servicios fundamentales y tan importantes como los servicios a la ciudadanía".

"En la misma línea, la representante de la administración central ha acusado a la Generalitat de "millones menos en la cuenta porque he decidido hacerle un regalo a mis colegas y ahora resulta que no tengo con qué pagar a los proveedores", ha ironizado.

Frente a esto, Bernabé ha aseverado que la Comunitat Valenciana "va a recibir del Gobierno de España una cifra récord en transferencias, más de 15.000 millones de euros", además que la aportación extraordinaria por los daños de la dana.

"Nunca en la historia de la Comunitat ha tenido tantas transferencias. ¿Todo se puede mejorar? Por supuesto. Estamos trabajando para hablar de todos los sistemas que tienen que ver con la financiación de las comunidades autónomas. Va a haber una Conferencia de Presidentes. Por cierto, Pedro Sánchez es el presidente que más ha reunido a los presidentes autonómicos en las últimas décadas y, por lo tanto, la capacidad y las ganas y el trabajo de diálogo del Gobierno de España es permanente", ha incidido.

Bernabé ha enfatizado "dos cuestiones". "Uno: yo entiendo que a Generalitat necesita tener su cortina de humo y que el presidente de la Generalitat necesita su numerito habitual, que hará mañana haciendo esta performance que en realidad es una cortina de humo para no hablar de lo que realmente tiene que hablar y que no quiere hablar y que toda la Comunitat Valenciana y todos los españoles y las españolas y toda persona de bien le pide que hable y él no quiere entonces".

Y la segunda es su "incapacidad de gestión" decidiendo "por una cuestión ideológica hacer un regalo fiscal de 500 millones de euros y ahora resulta que no tenían cómo pagar a los proveedores". "Esta es la realidad del desastre de gestión y de generalidad que tenemos en esta comunidad", ha lamentado.

"Es una realidad incontestable que ellos decidieron hacer un regalo fiscal a los más ricos de 500 millones de euros y ahora no tienen cómo pagar a los proveedores y las consecuencias la paga la inmensa mayoría. Hacemos un regalo de 500 millones para el 1% de la población y sale perjudicado el 99% de la población y, además, los empresarios y los proveedores que generan riqueza en nuestra comunidad", ha zanjado.