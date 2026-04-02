Bernabé ve al PPCV en un "juego de tronos" tras decir Camps que tiene ganas de enfrentarse a ella y a Oltra en València

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha criticado el "vodevil" y el "juego de tronos" del PP en la Comunitat Valenciana después de que el 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps dijera esta semana que le resulta "muy apetecible luchar" contra ella y contra la exvicepresidenta Mónica Oltra, quien ahora ha aceptado el reto de Compromís de ser su candidata a la alcaldía de València, aunque insistió en que su "ilusión" es aspirar a presidir el Consell.

"El vodevil este que se traen en el Partido Popular permítanme que lo vea desde el lado de ya no sé si decir sorpresa, perplejidad o, simplemente en algunos casos, desde la vergüenza ajena", ha manifestado la también delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de Camps durante una visita a los actos de la Semana Santa Marinera en el barrio de El Cabanyal.

Camps dijo, después de que Oltra anunciara el sábado que vuelve a la política y aceptar el reto de ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València, que "luchar" contra la que fuera vicepresidenta y consellera de Igualdad durante el gobierno del Botànic y contra Bernabé le parece "de lo más interesante". También cargó contra ambas, al definirlas como "destructoras de libertad y democracia", y proclamó: "Si han decidido los de Compromís que entre en campaña, que sepan que, en estos momentos, vuelvo a estar ya en campaña".

Ante estas palabras, Bernabé ha señalado que el PPCV "tiene muchos problemas que resolver y muy serios", en alusión a la reconstrucción tras la dana, por lo que ha exigido "que ponga orden" en sus filas "independientemente de sus sainetes y vodeviles espontáneos que salen al ruedo", que a su juicio no dejan de ser algo anecdótico "o ridículo".

EXIGE A FEIJÓO "QUE PONGA ORDEN"

Por tanto, ha urgido al máximo responsable del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que ponga orden en este partido, que demuestre que de verdad quieren estar al lado de la verdad, de la dignidad y del pueblo valenciano, que le exijan el acta a Carlos Mazón ['expresident' de la Generalitat y diputado del PP en Les Corts] y que de una vez por todas podamos pasar página".

"Mientras esto no sea así, el Partido Popular está invalidado para representar al pueblo valenciano y, desde luego, no le puede dar un mensaje a la ciudadanía de una voluntad de proteger y de que puedan confiar en ellos", ha insistido.

Y se ha preguntado, en alusión al jefe del Consell y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca: "¿Quién puede confiar en un partido dirigido por un presidente que está escudando a un señor que lleva mintiendo 16 meses, a un gobierno entero que lleva mintiendo más de 17 meses. ¿Quién puede confiar en ese partido cuando han muerto 230 personas?".

Bernabé ha hecho hincapié en que estos "juegos de tronos, vodeviles, sainetes o como le queramos llamar" en el seno del PPCV "no nos van a distraer de lo realmente importante: que la corrupción ha vuelto a la Comunitat Valenciana en muchas áreas". "Estando el Partido Popular en el gobierno de la Generalitat, no hay nada más que ver que la política de vivienda que llevan a cabo es igual a corrupción y no hay nada más que ver el enchufismo que estamos viendo en unos sitios y en otros. Y, desde luego, lo más grave es no asumir la responsabilidad de la mayor tragedia que ha sufrido esta comunidad".

