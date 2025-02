Beut niega que quiera "debilitar" Antifraude y carga contra la anterior dirección: "Ni señalamos ni condenamos a nadie"

Justifica los ceses de Segura y Clemente: "No eran las personas adecuadas en esta nueva etapa para dirigir las áreas funcionales"

El director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), Eduardo Beut, ha negado que su objetivo sea el de "debilitar" o "cerrar" la entidad, ha cargado contra la anterior dirección liderada por Joan Llinares, para la que "la imagen lo era todo" mientras el seguimiento de los casos y los procedimientos administrativos "quedaban en segundo plano", y ha recalcado que la función de la institución no es "señalar, condenar ni juzgar a nadie", sino "destacar qué no se hace bien y qué es mejorable".

"Somos órganos administrativos de carácter preventivo, debemos sensibilizar a la ciudadanía, colaborar para reforzar los sistemas de integridad de las administraciones, proteger a las personas informantes y gestionar las denuncias externas para prevenir malas prácticas. Pero no somos un órgano judicial. Hacemos recomendaciones para mejorar la gestión", ha expuesto durante su comparecencia este viernes en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts.

En esta línea, ha indicado que cuando detectan "actuaciones que podrían ser ilegales" su obligación es "ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal o de las instituciones competentes en la materia", pero no pueden ni deben "ir más allá". "No me cansaré de repetirlo: la finalidad no es señalar y someter a pena pública a personas concretas, sino destacar qué no se hace bien, qué es mejorable, dejando el quién para las actuaciones administrativas de reparación que se proponen y para, en su caso, los procesos judiciales", ha expuesto.

Por otro lado, ha criticado que por "hacer cambios normales en parte del equipo directivo" de AVAF se haya dicho de él que está "dinamitando" la agencia. "Cuando accedí al puesto, creo que lo más prudente era escuchar a quienes la conocen a fondo y siempre hay una primera fase de análisis y detección de posibles problemas en el sistema. Por desgracia, he encontrado un buen número (...) y me fui dando cuenta de la fractura interna que se había generado", ha enfatizado.

El director de AVAF ha lamentado que con la anterior dirección "la imagen lo era todo" porque resultaba "prioritario firmar muchos convenios de colaboración, tener muchos denunciantes protegidos y finalizar muchos expedientes". "Había que generar noticias, pero el seguimiento detallado de los casos, la coordinación y colaboración, los procedimientos administrativos... todo quedaba en segundo plano", ha criticado.

Y ha asegurado que con los anteriores directivos pudo mantener "unas pocas reuniones puntuales" en las que pidió que le transmitieran "cómo veían el estado de sus departamentos y su visión de futuro para poder estudiarlo en verano". "Les solicité informes y todas estas cuestiones que me aportaron con diligencia, pero no conté con ningún documento, instrucción, recomendación o llamada telefónica de mi antecesor --Joan Llinares--", ha lamentado.

"IMPOSIBLE" TRABAJAR "SIN MIRAR AL PASADO"

Según Beut, su intención al acceder al puesto de director era "poder trabajar desde el primer momento sin mirar al pasado", pero ha sido "imposible". "Se ha hecho un trabajo ingente y hecho muchas cosas bien, sobre todo en los primeros años, pero no todas", ha reconocido. Entre ellas, ha mencionado que la AVAF "carecía de un plan de estrategia general y tampoco tenía procedimientos con el detalle que sería deseable en cuestiones tan básicas como la protección de personas informantes o la investigación de las denuncias".

Además, publicaba "a menudo críticas a otras administraciones públicas por malos procesos de selección, exceso de funcionarios por designación, contratos menores, decisiones y convocatorias en medio de periodos vacacionales, y era cierto, pero lo que exigía a los otros no se hizo" en la propia institución. También ha llamado la atención sobre la "inestabilidad en la gestión del personal" y ha considerado que "no es normal" que "el mayor número de puestos fuese por el sistema de libre designación".

DEROGACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO

En su comparecencia, Beut también ha abordado la derogación del código ético de la entidad, el que ha bautizado como "tema estrella", y ha ironizado: "Parece tener la misma importancia que la que tuvo las constelaciones para las civilizaciones egipcias o babilónicas hace más de 4.000 años". Dicho esto, ha asegurado que el anterior director, Joan Llinares, "tardó casi cinco años en disponer de un código ético" desde su toma de posesión y ha justificado la medida en las "quejas" recibidas de los funcionarios.

"Les exigía comportamientos y obligaciones que a menudo iban injustificadamente más allá de lo establecido en la exigente y completa legislación valenciana sobre función pública, incompatibilidades, transparencia e integridad pública (...) y algunas de ellas tenían difícil justificación", ha expuesto. Ante esta situación, ha mostrado su compromiso en aprobar "en los meses siguientes" un nuevo código ético "similar al de otras agencias". De hecho, ha apuntado que esta misma semana se ha abierto el periodo de exposición pública, para la que espera las "sugerencias" de los grupos, sindicatos y personas expertas.

CESES DE CLEMENTE Y SEGURA

Por otro lado, sobre los ceses de la anterior directora adjunta y jefa de Asuntos Jurídicos, Teresa Clemente, y del director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura, ha declinado "explicar detalles concretos" y ha justificado la medida en que ocupaban "puestos de libre designación" que dependen de "la confianza y complementariedad en las formas de trabajar con la dirección" y, por tanto, están "sometidos a la posibilidad de cambios en función de la conformación de nuevos equipos".

"Es algo normal. Valoré sus planes para el futuro, hice un primer diagnóstico y comprobé que en unos casos me consideraban un intruso, alguien con el que no se debía colaborar abiertamente, y en otros no se me aceptaba (...), y consideré que no eran las personas adecuadas en esta nueva etapa para dirigir las áreas funcionales", ha alegado.

PSPV Y COMPROMÍS DENUNCIAN LA "PURGA"

Entre los grupos de la oposición, por parte de Compromís, Isaura Navarro ha acusado al PP y Vox de utilizar la Agencia Antifraude como "instrumento contra la oposición" para "perseguir" a sus representantes, lo que ha considerado "triste", ha reprochado a Beut los ceses de "grandes profesionales" como Segura y Clemente y le ha afeado que accediera al cargo "sin ninguna propuesta de trabajo". "La agencia con usted es un fraude en sí misma", le ha reprochado.

Y desde el PSPV, José Antonio Díaz ha acusado al director de Antifraude de "dinamitar desde dentro" la entidad y de realizar una "purga" con estos ceses por "represalias" hacia Segura y Clemente, lo que ha calificado de "caza de brujas". También ha censurado la derogación del código ético y ha denunciado la "opacidad" de la entidad y el "apagón" a la hora de "rendir cuentas ante la ciudadanía". "Lo que ha hecho es un crimen institucional", ha avisado.

Mientras, desde Vox, Mª Teresa Ramírez ha cuestionado a Beut su actitud "tan poco beligerante" y su posición "conciliadora" con el equipo anterior y ha sostenido que la entidad se había convertido en un "cementerio de elefantes" y en un "instrumento político al servicio de la izquierda" con "prácticas mafiosas" y un funcionamiento "parecido al de los sóviets". Además, ha reclamado al director que reduzca gastos y elimine las subvenciones "innecesarias" a universidades.

Por su lado, el 'popular' Fernando Pastor ha felicitado a Beut después de que la oposición "lo único que pueda echarle en cara son dos ceses" y ha rechazado "acusar" a la anterior dirección, aunque ha mostrado "ciertas dudas e interrogantes" sobre "la esencia de la entidad en el pasado". "Necesitamos creer en las instituciones", ha subrayado.