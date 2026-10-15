La biblioteca de Catarroja celebra 70 años con una exposición, proyectos de biblioterapia y un 'bibliomercat'

La Biblioteca Pública Municipal Ramon Guillermo de Catarroja celebra 70 años de historia - AJUNTAMENT CATARROJA

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca municipal Ramon Guillermo de Catarroja (Valencia) celebra su 70 cumpleaños con una programación especial que pone en valor siete décadas de compromiso con la lectura, la cultura y el acceso al conocimiento. Hasta este viernes, el Ayuntamiento ha organizado actividades que combinan la memoria histórica de la biblioteca con nuevas iniciativas de participación ciudadana, fomento lector y cohesión social, como una exposición retrospectiva, cuentacuentos, proyectos de biblioterapia y la inauguración de un 'bibliomercat'.

La conmemoración quiere servir de reconocimiento a todas las generaciones de vecinos que han hecho de la biblioteca un espacio vivo, abierto y compartido. A lo largo de estos 70 años, este servicio público ha evolucionado para adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, consolidándose como un punto de encuentro cultural y un lugar donde las palabras, los libros y las historias contribuyen a construir comunidad.

"Celebrar 70 años de biblioteca pública es celebrar 70 años de oportunidades, de descubrimientos y de historias compartidas. La biblioteca es mucho más que un lugar donde encontrar libros: es un espacio de convivencia, de igualdad y de libertad, un servicio público que nos ayuda a crecer como personas y como pueblo", expresa la concejala de Cultura, Dolors Gimeno.

La edil también subraya la importancia que ha adquirido la cultura como herramienta de recuperación emocional y colectiva: "Hemos comprobado que las palabras también pueden ayudarnos a reconstruirnos. La lectura, la narración y los espacios compartidos nos permiten expresar emociones, recuperar vínculos y mirar hacia el futuro con optimismo. Queremos que esta biblioteca continúe siendo un refugio cultural, pero también un motor de participación para Catarroja".

La celebración del 70 aniversario es una oportunidad para recordar la figura de Ramon Guillem, poeta, escritor y bibliotecario de Catarroja que da nombre a este espacio cultural y que representa de una manera especial el vínculo entre la literatura, la lectura y el pueblo de Catarroja.

Ramon Guillem no solo dejó una importante impronta en su vertiente literaria, sino que también dedicó parte de su trayectoria profesional a acercar los libros y la cultura a la ciudadanía desde su tarea como bibliotecario municipal. Por eso, el hecho que la biblioteca lleve su nombre es un reconocimiento a su contribución a la vida cultural de Catarroja y a su compromiso con la difusión de la lectura.

"Ramon Guillem representa muy bien la esencia de nuestra biblioteca: el amor por los libros, por la palabra, por la cultura y por el valenciano. Fue un gran poeta, pero también el bibliotecario de nuestro pueblo, una persona muy reconocida que contribuyó a acercar la literatura a muchas generaciones de catarrogins y catarrogines. Que hoy la biblioteca llevo su nombre es una manera de mantener vivo su legado y de reconocer todo el que aportó a la cultura de Catarroja", manifiesta la concejala.

ACTIVIDADES

La programación especial empezó este miércoles 14 con la presentación del libro que recoge el proyecto europeo Narradrama: The Power of Storytelling for Youth, una iniciativa que explora el potencial de la narración y las historias como herramientas de expresión y desarrollo personal entre la juventud.

Este jueves se ha presentado la programación cultural de otoño e invierno y la inauguración de la exposición '70 años de biblioteca municipal en Catarroja', que permite recorrer la trayectoria de este servicio público y recordar su evolución a lo largo de las últimas siete décadas. Se podrá visitar hasta el 31 de diciembre.

Después se ha celebrado la mesa redonda 'Reconstruir con la palabra: Biblioterapia y Narradrama', que ha puesto el foco en el poder de la lectura y de la narración para favorecer el bienestar emocional y la recuperación de los vínculos sociales. También se ha presentado 'El latido de la palabra', proyecto reconocido con el premio especial de la XXVI Campaña de Animación a la Lectura María Moliner del Ministerio de Cultura, así como el libro que recoge la experiencia del proyecto europeo Narradrama.

La programación continúa esta tarde con 'Rata de biblioteca', una sesión de la Hora del Cuento a cargo de Mis Teatro, dirigida al público infantil y familiar, además de con una visita guiada a la exposición conmemorativa.

Ya este viernes, a las 11 horas tendrá lugar la inauguración del Bibliomercat, una iniciativa que amplía la presencia de la biblioteca en la vida cotidiana del municipio. El acto incluirá la presentación del proyecto del árbol de Navidad comunitario, con la participación del grupo Leer y Tejer y la Fundación Colisée, una propuesta que apuesta por la creatividad colectiva y la implicación de diferentes generaciones en la vida cultural de Catarroja.

A partir de ahí y hasta final de año, la biblioteca de Catarroja continuará con su intensa actividad y clubes de lectura, que se extenderá también al Bibliomercat. "Setenta años después de su creación, continúa siendo un espacio donde cada libro abre una puerta, cada historia genera una oportunidad de encuentro y cada actividad contribuye a fortalecer los vínculos entre las personas".