La Biblioteca Ramon Guillem de Catarroja supera 500 nuevos carnés y consolida su recuperación tras la dana

La Biblioteca Ramon Guillem de Catarroja supera los 500 nuevos carnets y consolida su recuperación después de la dana - AJUNTAMENT DE CATARROJA

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Ramon Guillem de Catarroja (Valencia) sigue consolidando su recuperación tras los graves daños sufridos por la dana con unas cifras que reflejan el crecimiento de la actividad y el interés de la ciudadanía por este servicio cultural municipal.

Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, la biblioteca ha expedido más de 500 nuevos carnés de usuario. Una gran parte corresponden a público infantil y familiar, confirmando el interés de las nuevas generaciones por la lectura y por las actividades que se organizan desde el equipamiento, destaca el Ayuntamiento de Catarroja.

Durante este período, la biblioteca ha desarrollado 56 actividades culturales, educativas y de animación lectora dirigidas a diferentes franjas de edad. Además, ha recibido 1.272 visitas guiadas, tanto de alumnado de los centros educativos de Catarroja como de adultos interesadas en conocer las instalaciones y servicios que ofrece la biblioteca.

Otro de los indicadores destacados es el volumen de donaciones incorporadas en el fondo bibliográfico. Entre noviembre y mayo se han contabilizado 3.130 ejemplares donados, una muestra de la solidaridad y compromiso de particulares, entidades e instituciones con la recuperación de un espacio cultural de referencia para el municipio.

"La recuperación de la Biblioteca Ramon Guillem era una prioridad porque sabíamos que no solo estábamos reconstruyendo un edificio, sino también un espacio fundamental de encuentro, aprendizaje y cohesión social para nuestro pueblo --manifiesta la concejala de Cultura de Catarroja, Dolors Gimeno--. Las más de 500 nuevas personas usuarias y la gran participación en las actividades demuestran que la ciudadanía ha vuelto a hacer suya la biblioteca".

Desde su reapertura, la biblioteca ha impulsado una intensa programación de actividades culturales, de fomento de la lectura y de dinamización educativa, convirtiéndose de nuevo en un punto de encuentro para la ciudadanía y en un recurso fundamental para los centros educativos del municipio.

"Las cifras registradas durante los primeros meses de funcionamiento evidencian que la Biblioteca Ramon Guillem ha recuperado su papel central en la vida cultural de Catarroja y sigue ampliando su comunidad de usuarios, especialmente entre los más jóvenes, consolidándose como uno de los espacios públicos más vivos y participativos del municipio".