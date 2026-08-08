La Biblioteca Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I con cultura para todos los públicos

La Biblioteca Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I con un programa cultural para todos los público - GVA

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Dirección General de Cultura de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, ha organizado un programa cultural en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu de València con motivo del 750 aniversario del legado de Jaume I.

La propuesta reúne actividades divulgativas, educativas y culturales dirigidas a públicos de todas las edades que se desarrollará hasta el mes de diciembre, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La programación de otoño incluye una oferta didáctica dirigida a centros escolares, asociaciones culturales, escuelas de personas adultas y clubes de lectura. En este marco, entre octubre y noviembre se impartirá el taller 'Jaume I. Crònica de la creació d'un Regne', a cargo de Didamecum, que acercará a los participantes al proceso de creación del Reino de Valencia mediante dinámicas adaptadas a las diferentes etapas educativas.

Durante los meses de noviembre y diciembre se ofrecerá también 'L'Últim Guardià del Llibre dels Fets', un 'escape room' educativo diseñado por ContArte. A través de enigmas, pistas y retos cooperativos, los participantes reconstruirán la historia del Llibre dels Fets, descubriendo algunos de los episodios más relevantes de la vida de Jaume I y el valor de esta obra como uno de los principales testimonios de la historia medieval valenciana.

Además, entre octubre y diciembre, la Exposición Permanente de la Biblioteca Valenciana dedicará el apartado 'La Biblioteca Destaca' a obras sobre Jaume I y su legado en la cultura valenciana. La selección incluirá ediciones antiguas sobre su vida y obra, ediciones del Aureum Opus y de los Furs, así como materiuales que muestran la huella de la conquista en el imaginario colectivo valenciano y en tradiciones como las celebraciones históricas y las fiestas de Moros y Cristianos.

En esas mismas fechas estará disponible un audiovisual interactivo sobre el Llibre dels Fets y el Llibre del Repartiment, actualizado para garantizar su accesibilidad y operatividad en entornos tecnológicos actuales, permitiendo su consulta vía web.

Asimismo, la Biblioteca Valenciana pondrá a disposición del público una nueva guía de recursos documentales sobre Jaume I, elaborada con motivo de esta efeméride y especialmente orientada a investigadores y personas interesadas en profundizar en la figura del monarca y su legado.

El programa se completa con dos actividades dirigidas al público infantil y familiar. El 7 de noviembre, la compañía Xana Teatre representará 'En Jaume I', una obra que acerca la figura del rey de manera didáctica.

Posteriormente, el 21 de noviembre, Rebombori presentará el cuentacuentos con marionetas 'Les llegendes de Jaume I', que transportará a los asistentes al universo medieval de la Corona de Aragón a través de relatos tradicionales llenos de aventura, humor y fantasía.